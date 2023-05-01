微软将减少不必要的 Win11 通知

IT之家 5 月 1 日消息，对于经常使用 Windows 的人来说，右下角那些时不时出现的弹窗可能会很烦人并且具有干扰性。

与手机类似，Win11 在应用程序和网站的第一方或第三方推送通知方面非常依赖于 Windows 推送通知。几乎 Windows 11 上的每个应用都会尝试向用户发送通知，而它们通常并没有什么重要信息。

例如，杀毒软件经常会对设备进行定期的安全检查然后发送通知。同样，天气应用、Microsoft Edge 或 Chrome 订阅的网站和其他应用程序也会不断向用户发送通知。

对此，微软已经针对 Windows 进行了一些更改，以减少用户看到的每日提醒。例如，Windows 11 为用户带来了“焦点辅助（Focus Assist）”功能，它可以通过减少来自像 Outlook、Edge 等应用程序的通知等干扰来帮助用户专注于工作。

现在，微软正在尝试不同的方法来减少垃圾邮件的通知，以便用户可以更好地关注重要事项。从 Windows 11 预览版本中的参考资料来看，微软正在开发一种名为“智能选择退出（Smart opt-out）”的新功能，它将减少操作系统中用户不需要的通知。

当然，“智能选择退出”并非基于 AI 的功能，但它确实可以在一定程度上给你帮你解决问题，例如禁用那些不常用的应用的通知。

例如，如果您一个月没有与 Outlook 通知进行交互，您将看到一条“关闭来自 Outlook 的通知？”的提醒。这将提供两个选项：关闭和不更改。预计这项更新将对大多数 Windows 11 用户的用户体验产生积极影响，因为过多的通知可能会让用户厌烦。

实际上，电子邮件过滤器之前就一直采用类似的方法，这可以使得 Windows 11 对于这种禁用通知的建议更加合乎逻辑。IT之家提醒，智能退出功能不会影响您经常使用的应用通知，而这一功能应该会在几个月内进入生产渠道。

此外，微软还为用户提供了 Windows 11 “紧急通知”的功能，好让用户更好地控制来自第一方和第三方应用程序的高优先级通知，而这些紧急或重要的通知可以绕过 Focus Assist（请勿打扰）设置。

其他方面，微软正在通过新控件“查看通知”改进其紧急通知功能，以便在使用全屏应用程序时查看通知内容且保护隐私。