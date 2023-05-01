Meteor Lake 命名方案有变？英特尔酷睿 Ultra 5 1003H 现身《奇点灰烬》数据库

IT之家 5 月 1 日消息，英特尔宣布正加速量产第 14 代 Meteor Lake 酷睿处理器，计划于今年下半年推出。最新消息表明，英特尔或从 Meteor Lake 开始修改 CPU 命名方案，例如用“Ultra”取代“i”。

现有IT之家网友发现，英特尔酷睿 Ultra 5 1003H 已经出现在了《奇点灰烬》基准测试数据库中，这可能代表一种全新的产品线，至少面向移动平台。

这颗处理器的 iGPU 显示为“Intel (R) Graphics i gfx-driver-ci-master-13736 DCH RI (1024S 128C SM3.0 2.1GHz, 4MB L2, 12.7GB)”，包括了 128 个 EU（1024 个统一着色器），相关内容可以通过 sisoftware 得到验证。

此外，这里检测到的 iGPU 频率为 2.10 GHz，并具有 4 MB 的 L2 缓存，这也是图形 Tile 的最后一级缓存。如果参数识别无误，则最高可以提供与 Arc A380 独显相当的性能，不过会更吃内存性能。

第 14 代酷睿 Meteor Lake 将会采用 Intel 4 工艺节点量产，其晶体管密度和单位功耗性能媲美台积电的 N5 家族。此外，Meteor Lake 将采用全新的小芯片（Tile）设计，主要包括 I / O Tile、SOC Tile 和 Compute Tile。

其中，Compute Tile 包括 CPU Tile 和 GFX Tile，而 CPU Tile 将使用新的混合核心设计，以更低的功耗提供更高性能，GPU 也是全新架构。英特尔在该新闻稿中还表示，正在推进 Intel 3、Intel 20A 和 Intel 18A 工艺节点。

IT之家此前报道顶配的 Meteor Lake 处理器预估将会采用 6P+16E 配置，桌面端处理器可能只有酷睿 i3 和酷睿 i5。