下半年推出，英特尔正加速量产第 14 代 Meteor Lake 酷睿处理器

IT之家 4 月 28 日消息，英特尔在 2023 年第 1 季度财报会议中，宣布正加速量产第 14 代 Meteor Lake 酷睿处理器，计划于今年下半年推出。

Meteor Lake 将会采用 Intel 4 工艺节点量产，其晶体管密度（transistor-density）和每瓦特性能（performance / Watt）媲美台积电的 N5 和 N4 系列节点。

第 14 代酷睿 Meteor Lake CPU 将采用全新的小芯片（Tile）架构，主要有 3 个 Tile： IO Tile、SOC Tile 和 Compute Tile。

Compute Tile 包括 CPU Tile 和 GFX Tile。CPU Tile 将使用新的混合核心设计，以更低的功耗提供更高性能，GPU 也是全新架构。

英特尔在该新闻稿中还表示，正在推进 Intel 3、Intel 20A 和 Intel 18A 工艺节点。

IT之家此前报道顶配的 Meteor Lake 处理器预估将会采用 6P+16E 配置，处理器只有酷睿 i3 和酷睿 i5 两个系列，没有酷睿 i7 和酷睿 i9 两个系列。