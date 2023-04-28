英特尔 2023 一季度营收 117 亿美元，同比下降 36%

IT之家 4 月 28 日消息，英特尔今天公布了该公司的 2023 财年第一财季财报。报告显示，英特尔第一财季营收为 117 亿美元，与上年同期的 184 亿美元相比下降 36%；净亏损为 28 亿美元，上年同期的净利润为 81 亿美元；不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为 2 亿美元，上年同期不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 36 亿美元。

IT之家注意到，尽管业绩出现了较大下滑，但英特尔第一财季调整后每股收益和营收仍双双好于华尔街分析师预期。

按照部门划分，英特尔客户计算集团第一财季净营收为 57.67 亿美元，上年同期为 93.22 亿美元，同比下降 38%；运营利润为 5.20 亿美元，上年同期的运营利润为 27.22 亿美元。其中，台式机业务营收为 18.79 亿美元，上年同期为 26.41 亿美元；笔记本业务营收为 34.07 亿美元，上年同期为 59.59 亿美元；其他业务营收为 4.81 亿美元，上年同期为 7.22 亿美元。

英特尔数据中心和人工智能集团第一财季营收为 37.18 亿美元，上年同期为 60.74 亿美元，同比下降 39%；运营亏损为 5.18 亿美元，上年同期的运营利润为 13.93 亿美元。

英特尔网络和边缘集团第一季度营收为 14.89 亿美元，上年同期为 21.39 亿美元，同比下降 30%；运营亏损为 3.00 亿美元，上年同期的运营利润为 4.16 亿美元。

英特尔旗下自动驾驶部门 Mobileye 第一季度营收为 4.58 亿美元，上年同期为 3.94 亿美元，同比增长 16%；运营利润为 1.23 亿美元，上年同期的运营利润为 1.48 亿美元。

英特尔代工服务事业部（Intel Foundry Services）第一季度营收为 1.18 亿美元，上年同期为 1.56 亿美元，同比下降 24%；运营亏损为 1.40 亿美元，上年同期的运营亏损为 2300 万美元。

英特尔第一财季其他所有业务营收为 1.65 亿美元，上年同期为 2.68 亿美元；运营亏损为 11.53 亿美元，上年同期的运营亏损为 3.15 亿美元。

业务亮点方面，英特尔稳步推进四年五个制程节点计划：

Intel 7：已实现大规模量产

Intel 4：正式快速提升 Meteor Lake 的产量，英特尔新一代酷睿处理器 (Meteor Lake) 将于 2023 年下半年按计划推出

Intel 3、20A 和 18A：正按计划推进中

英特尔预计，2023 财年第二财季营收将达 115 亿美元至 125 亿美元之间，这一业绩展望的平均值为 120 亿美元，超出分析师预期。