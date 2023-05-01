索尼 Xperia 1 V 旗舰手机现身广告牌，搭载“次世代双倍低噪感光元件”

IT之家 5 月 1 日消息，索尼 Xperia 新品全球发布会官宣将于北京时间 5 月 11 日 12 点举行，本次发布会的口号为“新‘1’代，更期待”，预计将推出 Xperia 1 V 和 Xperia 5 V 旗舰手机。

根据 Reddit 网友晒图，索尼 Xperia 1 V 的广告牌已经出现在了香港旺角地区，展示了新机的三款配色和主要影像升级。

▲ 图源 Reddit 论坛网友 LOL5552，下同

从图中可以看到，索尼 Xperia 1 V 拥有经典的黑、白、绿三款配色，整体设计与上一代类似，后置镜头模组似乎更长了。

广告牌还显示，索尼 Xperia 1 V 将搭载“次世代双倍低噪感光元件”，英文写有“One for all lights”，也就是主打全能拍摄体验。

▲ 广告牌正面

根据此前爆料，索尼 Xperia 1 V 用上了 50MP 一英寸 IMX 989 大底主摄，不过按照官方宣传语，似乎也有可能是 50MP 1/2.51 英寸 IMX 858 传感器，这两款是目前唯二支持 LN2 降噪技术的索尼移动影像传感器。

有趣的是，这两款传感器此前都已用于小米 13 Ultra 手机，因此索尼 Xperia 1 V 有机会同级 PK 一下。

▲ Onleaks 放出的索尼 Xperia 1 V 渲染图

此外，爆料还称索尼 Xperia 1 V 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，配备 16GB 内存、5000mAh 电池，尺寸为 164.68 x 70.89 x 8.54mm（IT之家注：厚度包含摄像头部分，上一代长 165 mm、宽 71mm）。