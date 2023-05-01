华为 P60 系列旗舰手机 5 月 9 日海外发布：十档可变光圈、双向北斗卫星消息

IT之家 5 月 1 日消息，华为海外账号 Huawei Mobile 今日官宣，将于 2023 年 5 月 9 日在海外发布华为 P60 系列手机和多款旗舰产品。

华为 P60 系列手机已于今年 3 月在国内发布，包含 P60、P60 Pro、P60 Art 三款，售价 4488 元起，是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手机，全系支持灵犀通讯，预装 HarmonyOS 3.1 系统，还支持超聚光 XMAGE 影像。目前尚不清楚海外版是否会保留双向北斗卫星消息。IT之家简单汇总一下参数：

华为 P60 基础版搭载了 3.0GHz 的高通骁龙 8+ 4G 芯片，采用了一块 6.67 英寸 120Hz 2700×1220 居中挖孔 OLED 四曲屏，支持 1-120Hz LTPO，1440Hz 高频 PWM 调光，10.7 亿色，支持华为临境显示。

影像方面，该机前置 13MP，后置 48MP 主摄（f / 1.4-f4.0 十档可变光圈、OIS）+ 13MP 超广角（f / 2.2）+ 12MP 潜望长焦（OIS，RYYB，5 倍光变，100 倍变焦范围），配备 10 通道多光谱传感器和激光对焦传感器。

华为 P60 内置 4815mAh 电池，支持 66W 有线快充以及 50W 无线快充 + 7.5W 无线反向充电；厚 8.3mm，重 197g，支持蓝牙 5.2、USB 3.1、NFC、IP68、对称式双扬声器。

华为 P60 Pro 搭载了满血版骁龙 8+ 4G 芯片，同样采用了 6.67 英寸 120Hz 2700×1220 居中挖孔 OLED 四曲屏，且配备昆仑玻璃面板。

影像方面，华为P60 Pro 前置采用了一颗 13MP 传感器，后置 48MP 主摄（f / 1.4-f4.0 十档可变光圈、OIS，RYYB）+ 13MP 超广角（f / 2.2，RYYB）+ 48MP 潜望长焦（三轴传感器位移防抖，RYYB，3.5 倍光变，10cm 对焦距离，200 倍变焦），配备 10 通道多光谱传感器和激光对焦传感器。

该机配备 4810mAh 电池，支持 88W 有线快充、50W 无线充电、7.5W 无线反向充电；厚 8.3mm，重 200g，支持蓝牙 5.2、USB 3.1、NFC、IP68、对称式双扬声器。

华为 P60 Art 手机由华为巴黎美学研究所设计，采用不规则摄像头设计，灵感来自于海岛，提供流沙金、蔚蓝海 2 种配色。

华为 P60 Art 手机采用玲珑四曲昆仑玻璃屏，搭载 6.67 英寸 OLED 屏幕，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率，升级到了 5100mAh 硅碳负极大电池，支持 88W 有线快充 + 50W 无线快充。

该机号称首创超聚光主摄（4800 万像素），支持 F1.4-F4.0 十档物理光圈智能可变，进光量与 iPhone 14 Pro Max 相比提高了 191%。此外，该机进一步升级了长焦镜头，采用 4800 万像素 RYYB 超聚光夜视长焦镜头，兼顾长焦微距功能，支持 3.5 倍光学变焦、OIS 光学防抖，拥有 F2.1 超大光圈。该机的超广角摄像头则升级到了 40MP f / 2.2。