研究报告：到 2027 年全球 4K 电视市场年复合增长率将达 19.19%，价值 1834.5 亿美元

IT之家 5 月 2 日消息，根据 Technavio 的一份新报告，全球 4K 电视市场在 2022 年至 2027 年间的年复合增长率 (CAGR) 将达到 19.19%。在此之后，4K 市场价值将达到 1834.5 亿美元（IT之家备注：当前约 1.27 万亿元人民币） —— 几乎是现在的两倍。4K 电视的主要推动力之一是大屏幕电视的日益普及。然而，市场需要克服一些挑战。

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Technavio 报告称，在五年前，40 英寸电视还是主流标准尺寸，这一比例正在上升，因为制造商现在更多提供超过 80 英寸的电视。人们购买 4K 电视的另一个原因是智能功能。报告称，人们倾向于每十年左右购买一次新电视，这意味着有些用户现在还没有体验到内置智能功能，这一点具备了吸引力。

4K 电视增长的主要挑战预计是缺乏 4K 内容。虽然这些电视可以播放 1080p 和 720p 内容，但如果消费者认为 4K 不值得，他们可能会花更少的钱购买不那么先进的电视。随着时间的推移，支持 4K 的录制设备价格下降并且制作的内容越来越多，这将不再是问题。

报告称，虽然在整个时期内，4K 电视年复合增长率可能达到 19.19%，但短期内的数字可能会更低。由于经济形势不佳，包括半导体和智能手机在内的许多行业的收入都在下降。