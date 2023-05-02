马斯克入选“失败博物馆”：给孩子起名字也失败了

北京时间 5 月 2 日消息，俗话说“失败是成功之母”。瑞典有个别出心裁的“失败博物馆”就是为了向人们展示大量精选的失败案例，帮助人们从过去的错误中吸取教训，这其中就包括大名鼎鼎的特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk)。

资料显示，失败博物馆是瑞典心理学家萨穆埃尔・韦斯特 (Samuel West) 博士创立的博物馆，又称为“成功之母博物馆”，位于瑞典赫尔辛堡。博物馆创立的初衷绝非为了对失败的产品加以展览和嘲讽，而是为了说明一件事：“创新是一门高风险的生意。”

目前，失败博物馆正在纽约布鲁克林巡展。马斯克凭借着 14 个失败教训在失败博物馆“赢得”了一席之地，其中包括他给自己的两个孩子起了两个不同寻常的名字：X AE A-XII 和 Exa Dark Sideræl (后来改为 Y)。马斯克的其他失败案例还包括特斯拉和 SpaceX 差点在 2008 年破产，在推特上错误地发布了特斯拉私有化的消息，被吉尼斯世界纪录认定为“史上最大的个人财产损失”，以及尝试放弃以 440 亿美元收购推特的交易失败。

失败博物馆展示的马斯克失败教训

与此同时，失败博物馆还引述了他的一些成功，包括在特斯拉和 SpaceX 取得的成就以及他之前获得的世界首富头衔。2022 年底，在特斯拉股价出现大跌后，他第一次失去了世界首富的地位，被路易威登 CEO 伯纳德・阿尔诺 (Bernard Arnault) 取代。目前，马斯克是世界第二富豪。

“即便谈不上最两极分化，马斯克也是过去十年两极分化的人物之一，他的地位引发了激烈的争论，”博物馆的展览显示，“的确，特斯拉彻底改变了电动汽车行业，但马斯克实际上并没有真正创造这项技术。他进行了聪明地投资。投资大胆的企业算不算创新？审视一下他的遗产并自己决定：他是失败还是成功？”

然而，马斯克并不认为失败是一件令人沮丧的事情。相反，他认为这是让公司繁荣发展的必经之路。2012 年，他在伦敦的一次演讲中说：“如果事情没有失败，那说明你的创新不够。”

马斯克尚未就此置评。