消息称 OpenAI 每年花 200 万美元就能访问 Twitter 数据，马斯克嫌贱卖

5 月 2 日消息，自去年年底以来，埃隆・马斯克（Elon Musk）一方面在警告人工智能的危险性，另一方面却大力推进人工智能技术的研发，计划与自己曾帮助创建的 OpenAI 展开竞争。

去年 12 月，马斯克对人工智能的进展情况感到愤怒，并坚决反对。他发现 OpenAI 和自己执掌的社交媒体平台 Twitter 之间存在关联。据两位知情人士透露，OpenAI 以每年 200 万美元（IT之家备注：当前约 1386 万元人民币）的价格获得了推特推文数据的访问权限。但是马斯克认为 OpenAI 付的钱不够，于是切断了 OpenAI 与推特平台数据之间的联系。

从那以后，马斯克加大了自己在人工智能领域的活动力度，并公开讨论这项技术的危害性。据三名知情人士透露，他正在与多伦多大学的研究员兼教授吉米・巴 (Jimmy Ba) 讨论成立一家名为 X.AI 的新人工智能公司。此外，马斯克还邀请了谷歌旗下 DeepMind 的顶尖人工智能研究人员加入他所掌管的推特。同时，他还公开表示要创建一个能与 ChatGPT 竞争的平台，可以生成各种各样的内容而不受限制。

马斯克和人工智能之间的历史很漫长很复杂，他对这项技术的看法相互矛盾，有时他认为人工智能能造福人类，有时却认为会毁灭人类。最近，马斯克启动了自己的人工智能项目，并在上个月签署了一封公开信，呼吁将人工智能技术的开发工作暂停六个月时间，原因是担心其会“对社会构成严重风险”。

尽管马斯克现在反对 OpenAI 并计划与之竞争，但 2015 年他曾亲自帮助创建了这家非营利性人工智能实验室。马斯克后来表示，自己对 OpenAI 的幻想破灭，因为它不再是一家非营利组织，而且 OpenAI 正在开发的技术会存在偏见。

说到底，马斯克就是想亲自动手。据了解马斯克的人士透露，这位 51 岁的亿万富翁一直认为自己的人工智能项目比竞争对手更好、更安全。

加州大学圣克鲁斯分校理论宇宙学家、生命未来研究所的创始人安东尼・阿吉雷 (Anthony Aguirre) 表示，他和马斯克一样认为，人工智能将成为一个关键的转折点，如果不能妥善管理，将会产生灾难性的后果。阿吉雷的组织发起了呼吁暂停人工智能技术开发的公开信。他补充说，“和许多人一样，马斯克也在想：我们该怎么做呢?”

多伦多大学教授吉米・巴曾开发出一种用于训练人工智能系统的主流算法，据三位知情人士透露，马斯克与他仍在讨论如何开发人工智能。

OpenAI 发言人汉娜・王 (Hannah Wong) 表示，尽管公司现在为投资者创造出利润，但它仍由一家非营利组织管理，利润是有上限的。