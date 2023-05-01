Spotify CEO 再次公开抨击苹果 App Store 规则，马斯克也表示赞同

IT之家 5 月 1 日消息，周末，Spotify CEO 丹尼尔・埃克和特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上再次质疑了苹果的应用商店的政策，埃克称其为“荒谬”，而马斯克则表示这会带来“严重的规模性问题”。

值得一提的是，这两人此前都曾公开表达过对于苹果应用商店政策的不满。

上周，Twitter 开始向所有用户推出的“订阅”功能。在用户的提问后，马斯克解释了为什么订阅在 iPhone 上需要比在 Web 上等待更长一些时间：“请注意，与 Web 上相比，所有订阅在 iPhone 上的激活时间会晚几天，因为目前所有订阅都需要经过苹果审核 / 批准。”

简单来说，这涉及到苹果应用商店指导方针关于数字内容的应用内订阅，由于这些新的订阅是通过 iPhone 应用程序提供的，因此 Twitter 必须遵守这些强制性政策。

Spotify 首席执行官 Daniel Ek 随后在推特上转发了马斯克的帖子，并再次抨击了苹果的政策：

Ek：“这太荒谬了…… 在互联网上的每个平台上，每个创作者都是如此? 如果一个平台认为正确的收费标准是 0% 或 10%，而不是苹果的 30%，情况又会怎样呢?” 马斯克：“这将演变为一个严重的规模性挑战。

实际上，Spotify 过去一直公开反对 App Store 政策。该公司甚至在欧盟对此提起过反垄断诉讼，称 Apple 可以在应用程序内提供 Apple Music 订阅而不受任何处罚，而它却不能做同样的事情。

马斯克此前也曾表示，苹果的 App Store 费用本质上就像对使用互联网（广泛）征收 30% 的税。

马斯克表示，他与苹果的冲突是“为文明的未来而战”，并对苹果的应用审核制度提出指责。这并不是偶然。他对苹果更大的不满在于 App Store 收取的费用。马斯克正在向立法机构和公众舆论发出信号，即如果苹果下架推特或是以任何方式扼杀这款应用，那么就是在限制言论自由。

现实情况是，苹果将给推特提供前所未有的回旋余地。只要推特不违反 App Store 的“黄金法则”，即必须给苹果提供 30% 的收入分成，苹果就不会下架推特应用。

但目前来看，这笔收入分成对马斯克来说是个严重问题。他最近在收购推特时花费了 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3044.8 亿元人民币），他承认这笔钱花太多。马斯克明确表示，他希望在三年时间里修复推特，随后将其出售或是上市。他还承诺，推动推特转向用户付费订购的商业模式，并增加新功能、升级已有功能，从而提升利润。

因此，将推特转向完全付费订购的模式并在三年内收回投资，这几乎不可能，尤其考虑到苹果将从推特的收入中分成 30%。