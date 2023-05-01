马斯克详解 SpaceX“星舰”爆炸：“龙卷风”、飞偏、人为引爆延迟

北京时间 5 月 1 日消息，目前距离 SpaceX“星舰”首飞爆炸已经过去一周多时间，但是其 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 似乎意犹未尽，在这个周末透露了更多不为人知的内幕。

星舰在空中爆炸

美国当地时间上周六晚间，马斯克在推特语音聊天中详细分析了星舰爆炸过程。他表示，星舰在发射时制造了一次意料之外的“岩石龙卷风”(指的是发射台下方混凝土被破坏)，多个引擎故障导致火箭在上升时飞偏，然后翻滚着失去了控制。

他说，SpaceX 在寻求终止火箭飞行时遇到了麻烦，气氛比当时看起来要更紧张。自动化自毁命令并没有立即摧毁星舰，等了 40 秒后火箭才终于爆炸了。

尽管出了这么多问题，马斯克还是认为“星舰”的发射是成功的。“显然这不是一次彻底的成功，”他说，“但仍然是成功的。”他表示，试飞的目标是“学到很多东西，我们也确实学到了很多东西”，今年计划进行更多试飞。

详解爆炸过程

马斯克此次在推特上的语音聊天持续了近一个小时，他回答了网友提出的一些深奥的技术问题，并按照时间顺序详细了分析了星舰 4 分钟飞行过程中出现的问题。

甚至在火箭离开发射台之前，星舰助推器 (超重型火箭) 的 33 个发动机中的 3 个就已关闭。“系统认为它们不够健康，无法让它们全速推进，”马斯克说，“所以它们被关闭了。”

三个发动机的动力缺失导致星舰在向上飞行时向一侧倾斜。“我们通常不认为会出现倾斜，”马斯克说，“它实际上应该是直线上升的。”

发射 27 秒后，其中一个发动机出了问题，并损坏了附近的其他几个发动机。马斯克称，这个问题是“某种能量事件”。

“不过，火箭还在继续飞行，”马斯克说。他表示，在升空 85 秒的时候，“真正的麻烦来了”，火箭失去了通过指向发动机喷嘴来控制方向的能力。

星舰只飞行了 4 分钟

从那时起，火箭开始失去控制，甚至在接到终止命令后仍在继续飞行。

“燃料箱的破裂花了太长时间，”马斯克在谈到飞行终止系统时说，该系统的目的是摧毁失控的火箭。这一延迟倒是验证了火箭的韧性，它在坠落时完好无损。

“星舰的结构安全裕度似乎好于我们的预期。”马斯克说。

马斯克说，下一次发射可能会加入更多的炸药，以确保“如果有必要终止飞行时，火箭会立即爆炸”。

此次发射另一个意外是，火箭发射将下面的混凝土震碎。30 台发动机的推力意外地产生了“岩石龙卷风”，导致碎片散落在数百英亩的土地上，并产生了巨大的尘埃云。

“这基本上是一场人造沙尘暴，”马斯克说，“但我们不想再这样做了。”

他透露，SpaceX 原本要在发射台下方安装一个大型水冷钢板，这样就不会导致 33 个发动机的火焰直接喷向混凝土，但是在上周发射时，这种钢板还没准备好。

第二次能成功吗？

他说，下一枚星舰和发射台的维修将在六到八周内准备好。然而，美国联邦航空管理局 (FAA) 负责监管火箭的发射，该局正在调查第一次发射的爆炸事件，必须对 SpaceX 的调整和改进感到满意后才能允许下一次星舰飞行。

星舰的下一次发射将尝试完成第一次试飞的目标，即星舰成功从助推器上分离出来，到达太空，然后绕地球大部分轨道飞行，并降落在夏威夷附近的水域。

马斯克没有承诺第二次尝试会完全成功。他说，他预计今年还会有四到五枚星舰发射。“今年我们可能有 80% 的可能性进入轨道，”马斯克表示，“我不想冒险，但我认为在 12 个月内有接近 100% 的机会到达轨道。”

马斯克还表示，SpaceX 今年将在星舰上投入“20 亿美元左右”，不需要额外的投资来开发这款火箭。