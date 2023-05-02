微软现已为 Xbox 推出新 UI，开发者测试版可更新

IT之家 5 月 2 日消息，微软现已为 Xbox 推出新的用户 UI，开发者测试版可以更新。这个版本解决了被玩家吐槽最多的一个问题 — 主界面图标遮挡壁纸。

如果各位想要体验新系统，可在 Xbox 商店内搜索安装 Xbox insider hub 安装，找到“加入 Xbox 更新预览”。

以下是IT之家总结的本周提供给早期测试 Xbox 测试人员的新功能：

简化顶部导航栏，方便用户快速找到微软商店、Xbox Game Pass、搜索和设置。现在这些选项都已经移到主页顶部。

简化的主页布局，为用户背景腾出更多空间。部分应用程序和游戏的磁贴变小了，而部分磁贴则被移动到屏幕底部。

新的响应式艺术功能：当您将鼠标悬停在某些游戏和应用程序上时会自动更新背景。

“我的游戏和应用”，现在可以让您知道某个应用程序或游戏是否需要您的关注。

微软公司本周开始在 Alpha Skip-Ahead 和 Alpha Xbox Insider 测试渠道中测试这种新的 Xbox Home 用户界面，并很可能在未来几个月内将其推向所有 Xbox 用户。

“我们设计了数百种选项，然后对原型进行了优化，并在我们的研究实验室中进行了用户测试，直到我们找到了一种我们希望您会喜欢的选项，”Xbox 体验高级产品经理 Ivy Krislov 表示，“它平衡了用户体验、可访问性、功能和我们社区的需求。”

微软补充说，宣布的更改并不代表最终体验，因此 Xbox Insiders 可以期待在公开推出之前进行更多调整和改进。您可以在官方网站上的博客文章中了解有关 Xbox Insider 程序中最新信息。