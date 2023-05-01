微软 Win11 虚拟桌面过渡动画回归，并添加切换提示

IT之家 5 月 1 日消息，虚拟桌面（任务视图）是微软在 Windows 10 中引入的一种生产力工具，允许用户将不同的窗口分配到多个虚拟桌面中。不过，这一功能九年来几乎一直没有进行重大更改，甚至 Windows 11 删除了在桌面之间切换时的过渡动画。

根据海外网友 PhantomOfEarth 发现的最新测试内容，微软正在为 Windows 11 改进虚拟桌面，在预览版 Build 23440 和 Build 25346 中，虚拟桌面的切换动画回归，还加上了一个简单的指示器。

从图中可以看到，Windows 11 的虚拟桌面切换动画还比较生硬，有待进一步改进。在切换虚拟桌面后，任务栏上方会出现一个指示器，告诉用户当前处于哪个虚拟桌面中。

IT之家为大家列出开启方法（有风险，不要在主力机上开启）：

升级 Windows 11 系统到 Canary 预览版 25346 或 Dev 预览版 23440

从 GitHub 存储库下载 Vive Tool

提取 Vive Tool 文件到某个目录

以管理员身份启动 Windows 终端，切换到命令提示符

使用 CD 命令导航到 Vive Tool 的文件夹。例如，CD C:\Vive

输入如下命令并按回车：

vivetool /enable /id:42354458,34508225,40459297

重启电脑

如果要恢复更改，可以使用命令：

vivetool /disable /id:42354458,34508225,40459297