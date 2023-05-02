微软计划推出自研 Arm 芯片对标苹果，现已开始招聘各类工程师

IT之家 5 月 2 日消息，据 Windows Latest 报道，微软正在与合作伙伴和内部团队合作开发新的 Arm 芯片以与苹果的 M 系列芯片进行竞争。

此外，微软还准备将 Windows 12 为其 Arm 芯片进行优化，以在性能、效率等方面赶超苹果。Windows Latest 发现，微软已经提供了多种职位细节，包括：

首席 SoC Silicon 架构师

高级物理设计验证工程师

首席设计工程师

高级 Silicon 功率完整性 CAD 经理

微软将其芯片工作归类为“Microsoft Silicon Team”，这些招聘页面大多在 4 月底刚刚上线。但截至IT之家发稿，微软已经从官网撤下大部分职务的详细介绍。以下是微软公司对首席 SoC Silicon 架构师的描述：

您将处于计算的前沿，建立与各种跨职能团队的持久关系，以提供高性能和创新的 SoC。您可以充分利用自己的经验来支持制定硬件架构和功能。

这些细节表明，微软并非一昧地模仿苹果脚步，而是很清楚地知道自己目前需要投资的内容，他们正在迅速开发自己的 Arm 芯片，并需要尽快发布 Windows 12 系统，以此为新的 Arm 芯片提供优化。

图源 Pexels

Windows Latest 强调，微软可能会通过 Windows 12 来优化其自研芯片的适用性，并将在 2024 年发布这一版本。此外，Windows 12 中的多种 AI 功能也将受益于内置 Arm 芯片的支持。

Windows 12 被认为是微软 Windows Core 项目的一部分，该项目旨在为各种形态、规格（的设备）打造一个模块化和可定制化的 Windows 版本，集成内置 ARM 芯片可以进一步优化 Windows 12 提供的硬件和软件使用体验。

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