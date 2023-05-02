四月科技大事：网信办就《生成式人工智能管理办法》征求意见、中国移动市值超越茅台，成 A 股市值第一、企业微信“外部联系人”开始收费

四月科技大事”，IT之家为大家回顾四月科技行业重大重要事件。

1、余承东再次回应华为在汽车领域的定位

4 月 1 日，余承东在 2023 中国电动汽车百人会论坛高层论坛上，就“问界拆除所有华为标识”一事进行了回应：“本来我们希望以问界作为跨界合作品牌，在它前面加了‘华为’，结果这两天公司又出了一个规定，要把‘华为’取掉，在媒体上炒得沸沸扬扬，其实华为一直坚持不造车，而是帮助车企一起造好车，我们一直坚持这个理念。”>> 查看详情

2、B 站内部人士否认 UP 主发起停更潮

4 月 2 日，B 站 UP 主发起停更潮”登上微博热搜榜一，引发网友热议，一位B站内部人士解释称，“停更潮”的说法并不准确，仅是部分 UP 因为个人原因停更，并非是集体行为。>> 查看详情

3、音乐大师坂本龙一逝世

4 月 2 日消息，日本音乐家坂本龙一于 2023 年 3 月 28 日在东京去世，享年 71 岁，曾以电影《末代皇帝》的电影配乐获得奥斯卡金像奖、金球奖及格莱美奖。>> 查看详情

4、三星引入 ChatGPT 不到 20 天发生 3 起事故

4 月 3 日，三星电子引入 ChatGPT 不到 20 天，便被曝出内部机密资料泄漏的意外事故，涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容，传已经被存入 ChatGPT 的数据库中。>> 查看详情

5、iPhone“天气”应用无数据问题影响全球用户

4 月 4 日下午，多位网友反映，苹果“天气”服务出现性能问题，无法加载数据或者加载十分缓慢。对此，苹果客服回应称：没有接到相关反馈。请尝试对设备进行重启或将系统更新至最新版本。>> 查看详情

6、三六零回应周鸿祎离婚：对公司无实质影响

4 月 4 日，三六零发布公告，集团董事长周鸿祎与妻子胡欢确以友好方式解除婚姻关系，这是一次私人关系的调整。该调整不会导致公司控股股东、实际控制人变化。>> 查看详情

7、大量用户的支付宝出现余额宝页面乱码

4 月 8 日消息，众多网友反馈，支付宝 App 中的余额宝页面出现了乱码问题，未出现乱码的用户仍可正常转账操作等。>> 查看详情

8、特斯拉储能超级工厂项目落户上海

4 月 9 日，特斯拉储能超级工厂项目落户上海临港新片区，工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达 1 万台，储能规模近 40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。>> 查看详情

9、腾讯将 3 月 29 日微信 QQ 故障定性为一级事故

3 月 29 日凌晨，腾讯旗下的微信和 QQ 等业务曾出现崩溃状况，微信语音对话、朋友圈、微信支付、QQ 文件传输等多功能无法使用，该故障在当天稍晚时候被修复。

本次事故由广州电信机房冷却系统故障导致，腾讯将它定义为公司一级事故。>> 查看详情

10、网信办就《生成式人工智能管理办法》征求意见

4 月 11 日，为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。>> 查看详情

11、音乐分享平台音悦台宣布回归

4 月 13 日，音悦台官方微博发文官宣，音悦台正式回归，且新音悦台的 App 也已开放下载。>> 查看详情

12、微信内测朋友圈置顶功能

4 月 14 日，有多名微信用户发现自己微信朋友圈已支持置顶功能，被用户置顶的朋友圈将在个人朋友圈页面顶部长期显示，这一功能还在内测阶段，仅有小部分微信版本 8.0.34 的用户可使用。>> 查看详情

13、首辆法拉第未来 FF 91 量产车下线

4 月 15 日，首辆法拉第未来 FF 91 量产车下线，FF 91 系列共有常规版 FF 91、FF 91 未来主义者版（FF 91 Futurist）、FF 91 未来主义者联盟版三个款型。>> 查看详情

14、苹果设备出现 Bug：不断要求输入 Apple ID 密码

4 月 16 日，据多位用户反映，他们的设备不断要求输入 Apple ID 密码。即使输入了正确的密码，系统也会提示登录失败。>> 查看详情

15、华为举办 nova 11 系列及全场景新品发布会

4 月 17 日晚间，华为举办“nova 11 系列及全场景新品发布会”，正式发布 nova 11、nova 11 Pro 和 nova 11 Ultra 三款新机，全系搭载骁龙 778G 4G 移动处理平台、 HarmonyOS 3 系统，其中 nova 11 售价 2499 元起、Pro 版 3499 元起、搭载双向北斗卫星消息的 Ultra 版售 4499 元。华为手环 8、华为手环 8 NFC 版同时发布，1.47 英寸立边全面屏、269 元起。

此外，装配 HUAWEI ADS 2.0（Advanced Driving System、华为高阶智能驾驶系统）的问界 M5 智驾版正式上市，提供增程式和纯电两种动力可选。>> 查看详情

16、中国移动市值超越茅台，成 A 股市值第一

4 月 17 日，A 股中国移动股价 102.5 元，盘中市值突破 2.19 万亿超越茅台，成为 A 股市值第一的上市公司。上一次出现这样的时刻还是在 2020 年 4 月，彼时贵州茅台以约 1.5 万亿的市值超越工商银行，成为 A 股市值第一，此后 3 年这一位置未曾变动。>> 查看详情

17、金山 WPS AI 官宣

4 月 18 日，金山办公宣布 WPS AI 是一个基于大语言模型下的生成式人工智能应用，可帮助生成文档、支持多轮对话以及对已有的文档进行处理等。该产品将最先应用于在线内容协作编辑工具“轻文档”，并陆续嵌入金山办公全线产品。后续逐步开放公测，该名称只是代号，最终命名需待后续官方公布。>> 查看详情

18、2023 上海国际车展开幕

2023 上海国际车展于 4 月 18 日至 4 月 27 日（共 10 天）举行，这是今年全球第一个 A 级车展，本届车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，。

比亚迪在车展上发布仰望 U8 豪华版和越野玩家版，预售价格均为 109.8 万元。该车的长、宽、高分别为 5319mm、2050mm、1930mm，轴距 3050mm，定位中大型 SUV，并首搭仰望架构，拥有六大核心技术：易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助。>> 查看详情

一汽红旗发布电动中型轿车红旗 E001，并宣布开启盲订，定位为电动中型轿车，续航里程 600-800 公里，2023 年 11 月上市。>> 查看详情

小鹏汽车发布扶摇架构下首款新车型小鹏 G6，定位为纯电动中型 SUV，提供两驱和四驱两种动力，预计今年年中上市并开启交付，售价 20 万-30 万元区间。>> 查看详情

极星全新的电动轿跑 SUV 极星 4 正式上市，售价 34.98 万-53.38 万元之间，有单电机和双电机两种版本，CLTC 纯电续航最高可达 709 公里。>> 查看详情

比亚迪海洋网全新小型电动车海鸥正式亮相并开启预售，活力版预售价 7.88 万元；自由版预售价 8.38 万元，飞翔版预售价 9.58 万元，将于近期上市。>> 查看详情

蔚来汽车公布全新一代 ES6 和 2023 款 ET7，5 月下旬发布，其中 2023 款 ET7 上市价格不变。>> 查看详情

比亚迪海洋网首款 B + 级超混轿车驱逐舰 07 正式首发亮相，采用海洋美学设计理念，搭载 DM-i 超级混动技术，价格区间 20 万-25 万元，今年三季度上市。>> 查看详情

19、 小米 13 Ultra 手机发布

4 月 18 日晚间，小米 13 Ultra 旗舰手机正式发布，该机搭载骁龙 8 Gen 2、首发华星光电 C7 3200×1440 OLED 双曲屏、升级 USB 3.2 Gen 1：

12+256GB 售价 5999 元

16+512GB 售价 6499 元

16GB+1TB 售价 7299 元

专业影像套装 799 元 >> 查看详情

同时，小米平板 6（骁龙 870 芯片）、6 Pro （骁龙 8+ Gen 1）发布，搭载 11 英寸 2.8K 护眼屏：

标准版首销价：

6GB+128GB 售价 1899 元，

8GB+128GB 售价 1999 元，

8GB+256GB 售价 2299 元。

Pro 版首销价：

8GB+128GB 售价 2399 元，

8GB+256GB 售价 2699 元，

12GB+256GB 售价 2999 元，

12GB+512GB 售价 3299 元。>> 查看详情

小米手环 8 发布，首销价 239 元，NFC 版首销 279 元。>> 查看详情

20、vivo 折叠屏手机 X Flip / Fold2 发布

在 4 月 20 日晚的发布会上，vivo 推出了全新的 X Flip 手机，搭载 3.0GHz 的低频版高通骁龙 8+ 芯片，外屏是一块 3.0 英寸 682×422 分辨率的 AMOLED 屏：

12+256GB 5999 元

12+512GB 6699 元 >> 查看详情

vivo X Fold2 折叠屏手机发布，搭载高通骁龙 8 Gen 2 SPU 移动处理平台 (相比普通版附加安全特性)：

12+256GB 版本 8999 元

12+512GB 版本 9999 元 >> 查看详情

此外，vivo Pad2 平板发布，搭载 12.1 英寸屏和天玑 9000 处理器：

8GB + 128GB：首发 2399 元

8GB + 256GB：首发 2799 元

12GB + 256GB：首发 3099 元

12GB + 512GB：首发 3399 元 >> 查看详情

21、华为实现全栈自主可控 MetaERP 研发

4 月 20 日，华为官方宣布实现自主可控的 MetaERP 研发，并完成对旧 ERP 系统的替换。华为当天在东莞溪流背坡村园区举办“英雄强渡大渡河”MetaERP 表彰会，表彰在此项目中作出重大贡献的相关团队和个人。>> 查看详情

22、复旦大学 MOSS 开源

4 月 21 日，复旦大学自然语言处理实验室开发的新版 MOSS 模型正式上线，成为国内首个插件增强的开源对话语言模型，该模型已上线开源，相关代码、数据、模型参数已在 Github 和 Hugging Face 等平台开放，供科研人员下载。>> 查看详情

23、SpaceX 星舰首飞失败

当地时间 4 月 17 日，由于助推器增压问题，SpaceX 在最后一刻取消了“星际飞船”（Starship）的首次合体试飞。

4 月 20 日 SpaceX 再次尝试进行“星际飞船”和超重型火箭合体后的首次试飞，但在空中爆炸，首次轨道级试飞以失败告终。

在首次试飞以失败告终后，马斯克称，“看起来太空探索技术公司（ SpaceX ）的‘星舰’试射可能在 1 到 2 个月内再次准备就绪”。>> 查看详情

马斯克曾表示，星舰飞船首次发射成本约 30 亿美元（ 约合人民币 206 亿元）。作为人类有史以来制造过的最强大的火箭系统，星舰的动力系统由 31 台猛禽发动机构成，整套系统可完全回收并重复使用。

24、微软总裁称中国是 ChatGPT 主要对手

微软总裁布拉德・史密斯（ Brad Smith ）接受采访时表示，中国的研究机构和企业将成为 ChatGPT 的重要竞争者，“一个是 OpenAI 和微软，第二个是谷歌，第三个是北京人工智能研究院。”>> 查看详情

25、英雄联盟 2023 全球总决赛将在韩国举办

4 月 23 日，拳头游戏宣布，2023 年英雄联盟全球总决赛将在韩国举行，比赛时间为 10 月 10 日 至 11 月 19 日。>> 查看详情

26、网易起诉暴雪要求退还 3 亿欠款

网之易近日就暴雪娱乐违反许可协议在上海提起诉讼，要求退还 3 亿欠款，包括网之易已全额支付的《魔兽世界》等停服游戏相关退款、未售游戏商品库存的预付款项、数款未开发游戏的预付保证金等。>> 查看详情

27、“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”系谣言

4 月 24 日，福耀集团称“近期，网络上出现“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”“宁愿捐款也不涨薪”等谣言，这些内容完全是凭空捏造，并以挑拨公众情绪的方式断章取义，恶意剪辑传播，严重侵害我司及我司董事长曹德旺先生的合法权益，给公众造成误导伤害。”>> 查看详情

28、企业微信“外部联系人”开始收费

4 月 25 日消息，企业微信近日宣布“外部联系人规模相关调整”政策，由原来的不收费改为每个企业免费 2000 人的外部联系人规模，若超过该规模，企业可根据需求购买更大规模后继续使用，5000 位需要 500 元每年，2 万位需要 2000 元 每年，以此类推，相当于每 10 人需 1 元每年。>> 查看详情

29、特斯拉中国大陆充电网络面向其他品牌车辆试点开放

4 月 25 日起，中国大陆地区特斯拉面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络，首批试点开放 10 座特斯拉超级充电站，面向 37 款非 Tesla 车型。>> 查看详情

30、恒大暂缓生产恒驰 5

恒大近日称旗下恒大汽车在交付 900 辆之后，因资金不足，天津工厂暂缓生产恒驰 5。此前恒大汽车就暂停了其他工厂，集中资源在天津工厂进行生产。此次天津工厂暂缓生产，意味着恒驰停产。不过官方称，计划于 2023 年 5 月恢复生产。>> 查看详情

31、雷军回应网友想要小尺寸手机：销量支撑不了旗舰的研发成本

近日，有网友给小米创办人雷军留言，他想要更小尺寸的手机。对此，雷军表示：“更小屏幕的手机消费群体太小，销量支撑不了旗舰的研发成本”。>> 查看详情

32、传苹果 iPhone 15 系列机型支持 20W / 27W

4 月 28 日，据透露的信息显示，苹果公司目前并未开发 MFi 限制，两款 iPhone 15 机型的最高充电功率为 20 瓦，而 iPhone 15 Pro 机型最高支持 27 瓦充电。>> 查看详情

33、滴滴发布退市后首份年报

滴滴于 4 月 29 日在官网发布了其退市后的首份年报，2022 年实现营业收入 1408 亿元，较上年同期的 1738 亿元下降 19%。>> 查看详情