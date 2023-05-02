小米对华为全景拍摄专利发起无效宣告请求

IT之家 5 月 2 日消息，根据国家知识产权局发布公告显示，小米近期对华为专利“ZL201380073251.6”发起了无效宣告请求，该专利的名称为“一种获取全景图像的方法及终端”。

值得一提的是，这件专利也正是此前根据今年 2 月国家知识产权报第 02 版刊发的《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》信息显示，2023 年 1 月 17 日，国家知识产权局受理了华为公司提出的被请求人小米公司侵犯其四项中国专利的案件。

从披露的内容来看，本次涉及纠纷的四个专利分别为：国知保裁字〔2023〕1 号：专利号 ZL201110269715.3，发明名称“发送控制信令的方法和装置”；国知保裁字〔2023〕2 号：专利号 ZL201010137731.2，发明名称“载波聚合时反馈 ACK / NACK 信息的方法、基站和用户设备”；国知保裁字〔2023〕3 号：专利号 ZL201380073251.6，发明名称“一种获取全景图像的方法及终端”；国知保裁字〔2023〕4 号：专利号 ZL201810188201.7，发明名称“一种锁屏方法及移动终端”。

对此，小米公司当时回应称：“双方就专利许可在积极谈判；我国的知识产权保护制度提供了多元化的解决机制，包括行政和司法调解。通过第三方的调解机制解决许可问题是行业惯例，华为和小米双方均认为知识产权许可和合作有利于促进创新和公众利益，并认为调解是帮助达成许可的一种有效渠道。双方在继续积极谈判的同时，寻求利用多元化的调解机制，协助双方达成协议。”

截至IT之家发稿，目前小米官方尚未对此最新消息进行回应。

根据小米集团去年底对外发布的首部知识产权白皮书显示，截至 2022 年 9 月 30 日，小米在全球范围内拥有的专利超过 2.9 万项，覆盖全球 60 多个国家或地区。相比之下，资料显示截至 2021 年年底，华为在全球范围内的发明专利累计申请量已经超过 20 万件。