Apple Watch 血氧功能引发纠纷，苹果与 Masimo 的专利战无果而终

IT之家 5 月 2 日消息，苹果公司和医疗技术公司 Masimo 之间的专利纠纷已经结束，但结果却以无效审判告终。法院陪审团在审理了 Masimo 指控苹果窃取商业机密和侵犯专利的案件后，未能达成一致的裁决。

Masimo 是一家专业生产脉搏血氧仪等医疗设备的公司，其技术被广泛应用于医院和诊所。2013 年，苹果曾与 Masimo 接触，表示有意与其建立“合作关系”。在双方会面期间，Masimo 透露了其脉搏血氧仪技术的细节。随后，苹果开始挖走 Masimo 的员工，其中包括 Masimo 的首席医疗官 Michael O’Reilly 博士。2020 年，Masimo 正式提起诉讼，指控苹果在 Apple Watch 的血氧传感器中窃取商业机密，并侵犯了该公司的十项专利。

同年晚些时候，苹果推出了具备了血氧检测功能的 Apple Watch Series 6，两家公司之间的争端升级，Masimo 要求美国国际贸易委员会禁止进口这款手表。但是这一尝试失败了，而且法院在今年早些时候裁定，苹果只侵犯了其中一项专利。苹果目前正在试图推翻这一裁决，最终结果将于下个月公布。IT之家注意到，苹果也进行了反击，指责 Masimo 制造了 Apple Watch 的克隆产品。

在本次专利战中，法官已经驳回了 Masimo 提出的五项侵权指控，剩下的五项则交由陪审团判决。据彭博社报道，在七名陪审员中，有六名认为苹果没有侵犯任何专利，但是还有一名陪审员持相反意见。陪审团最终认为无法达成一致的裁决，并向法官报告了这一情况。美国地区法官 James Selna 于周一下午宣布此案无效。

Masimo 表示对结果感到失望，并打算申请重审。苹果则表示对部分胜诉感到满意，并表示尊重知识产权和创新，并不会窃取或使用其他公司的机密信息。苹果还表示将要求法院驳回剩余的指控。

Masimo 透露，苹果曾计划收购该公司，但是被苹果 CEO 蒂姆・库克拒绝了。而苹果则派出“许多参与传感器项目的员工”作证，声称他们在开发 Apple Watch 的血氧传感器时，并没有使用 Masimo 的技术。