微软称 Windows Autopatch 为其节省了超 100 万美元

IT之家 5 月 2 日消息，微软今天发布了 2023 年 5 月的 Windows Autopatch 更新，微软称最新版本是其最有“影响力”的更新，因为它带来了许多与操作系统质量、功能和安全更新、政策警报等有关的改进和变化。

微软还表示，Autopatch 的影响也体现在资源管理上，因为自从采用了云端自动更新的方式后，它节省了大量时间、金钱和精力。

微软引用了一份付费研究报告，名为《Windows Autopatch 的预期总经济影响》，该报告称，企业可以通过 Windows Autopatch 节省大约 50% 到 95% 的工作量。报告的关键发现还显示，微软通过这种方式节省了超过一百万美元，其中包括 84.8 万美元的效率收益，以及近 50 万美元的现场基础设施费用。还有一些无法量化的收益，具体的分解如下：

量化的预期收益：

为打补丁团队节省了 84.8 万美元的效率收益。

IT 团队在报告打补丁合规性方面提高了 80% 的效率。

打补丁成功率提高了 13 个百分点，减少了对终端用户的干扰，以及减少了用户在遇到问题时向 IT 部门或技术支持部门寻求帮助时所提交的请求的数量。

通过减少使用先前的解决方案和现场基础设施，节省了近 47 万美元。

无法量化的收益：

提高了安全性水平。

将打补丁的决策权转移给微软。

IT之家注：

Windows Autopatch 于 2022 年 4 月首次发布，旨在帮助 IT 管理员管理整个企业中 Windows 10 和 Windows 11 更新的推出，包括功能更新、驱动程序、固件和 Microsoft 365 应用程序。该服务将能够通过使用一系列“测试环”来检测需要执行哪些更新，并且能够通过 Microsoft Endpoint Manager 检查设置，管理员只需按照说明启动和运行即可。