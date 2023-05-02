消息称谷歌将停产 Pixel A 系列手机，Pixel 7a 是最后一款

IT之家 5 月 2 日消息，谷歌每年都会推出旗舰级的 Pixel 手机，以及更加平价的 Pixel A 系列手机。Pixel A 系列手机一直受到消费者的喜爱，因为它们在性能和价格上都很有优势。但是，最近有消息称，谷歌可能会在今年推出最后一款 Pixel A 系列手机 ——Pixel 7a。

据爆料者 Yogesh Brar 透露，谷歌不会推出 Pixel 8a，原因是 Pixel A 系列手机和旗舰级的 Pixel 手机之间的差异越来越小。从目前流传的 Pixel 7a 的规格来看，这个说法似乎有一定道理。Pixel 7a 和 Pixel 7 几乎拥有相同的配置，只是在屏幕尺寸和摄像头方面有一些区别。而在价格方面，Pixel 7a 也比前代产品 Pixel 6a 上涨了 50 美元，达到了 499 美元（IT之家备注：当前约 3458 元人民币），只比 Pixel 7 便宜 100 美元。在这种情况下，谷歌继续推出两款如此相似的手机似乎没有太大意义。

Yogesh Brar 还表示，谷歌将用每年一款的折叠屏手机来取代 Pixel A 系列手机在其产品线中的位置。这款折叠屏手机将是即将推出的 Pixel Fold 的后续版本。不过，这也意味着消费者将很难再买到 500 美元以下的 Pixel 手机了。

对于喜欢 Pixel A 系列手机的用户来说，这个消息无疑是一个打击。虽然市场上还有很多其他的低价手机可以选择，但是 Pixel A 系列手机总是给人一种稳定可靠、物超所值的感觉。如果今年真的是它们的最后一年，那么只能希望谷歌能给我们带来更好的产品。