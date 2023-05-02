罗技 2023 财年销售额 45.4 亿美元下降 17%，已宣布裁员 300 人

IT之家 5 月 2 日消息，PC 外设产品公司罗技于今日公布了截至 2023 年 3 月 31 日的第四财季和整个 2023 财年的财务业绩。

罗技 2023 财年销售额为 45.4 亿美元（IT之家备注：当前约 314.62 亿元人民币），按美元计算下降 17%，按固定汇率计算下降 13%。

GAAP 营业收入为 4.58 亿美元（当前约 31.74 亿元人民币），比上年下降 41%。非 GAAP 营业收入为 5.89 亿美元（当前约 40.82 亿元人民币），与上年相比下降 35%。

GAAP 每股收益（EPS）为 2.23 美元（当前约 15 元人民币），比上年下降 41%。非美国通用会计准则每股收益为 3.22 美元（当前约 22 元人民币），比上年下降 30%。

单从第四财季来看，罗技销售额为 9.6 亿美元（当前约 66.53 亿元人民币），按美元计算下降 22%，按固定汇率计算下降 20%。GAAP 营业收入为 3900 万美元（当前约 2.7 亿元人民币），同比下降了 70%。非 GAAP 营业收入为 8200 万美元（当前约 5.68 亿元人民币），同比下降了 47%。

罗技确认了其 2024 财年上半年展望，销售额 18 亿美元至 19 亿美元，同比下降 22% - 18%；非 GAAP 营业收入 1.6 亿美元至 1.9 亿美元。

据IT之家此前报道，为面对行业不景气和业绩不佳，罗技于今年 3 月宣布在全球重组中裁员约 300 人。