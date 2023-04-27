IT 公司 Infosys 创始人：美国科技行业裁员对印度来说是机遇

4 月 27 日消息，印度 Infosys 公司的创始人纳拉亚纳・穆尔蒂（Narayana Murthy）认为，美国技术行业的裁员对印度来说是机遇。

“我认为这些事情（如技术裁员）是商业周期的一部分。曲线是起起伏伏的。所以我并不太担心。”穆尔蒂在接受采访时表示。

印度的本土 IT 公司担心，美国经济放缓会导致美企削减在印度的技术支出和项目，但穆尔蒂认为，相反地，印度的 IT 公司将从中受益。

“每当美国或发达国家经济衰退时，像印度这样的国家就有更大的机会，特别是在我们所在的行业，我们为客户提供更好的性价比。市场在衰退时可能会略微萎缩，但我们的使命非常清晰。我们会更加努力地工作，然后我们就会获得更大的市场份额，这样就不会有任何失业问题。”穆尔蒂解释道。

纳拉亚纳・穆尔蒂被誉为印度 IT 行业的创始人之一。他在 1981 年用妻子 250 美元的积蓄，与六位朋友创立了 Infosys。在 1981 年至 2002 年期间，他担任该公司的首席执行官。他也是现任英国首相里希・苏纳克的岳父。

作为印度第二大 IT 公司，市值超过 600 亿美元（IT之家备注：当前约 4158 亿元人民币）的 Infosys 在全球范围内拥有超过 34.6 万名员工，遍布亚太地区、北美、欧洲和中东。

很多公司选择将软件开发外包给印度，以获得更低成本的优质服务，美国福特信息技术公司的联合创始人 Krina Mehta 在 LinkedIn 上发帖表示。

“与印度开发人员合作，你将获得高质量的 IT 专业人才，而相比于西方的价格，成本也相对合理。”Mehta 写道。

Mehta 还提到，印度拥有大量技能精湛的软件开发人才，他们涉猎广泛，涵盖从 Python 编程这样的相关和核心技术，到.NET Core 等较新的企业技术。

根据定制软件开发公司 Peerbits 的数据，将定制软件开发需求外包给印度，公司可以节省 20% 至 30% 的技术支出。

穆尔蒂表示：“美国公司应该从中吸取教训，提高生产力，自动降低成本，而不是依赖印度、中国等国家。我认为这是未来的发展方向。”

他还表示，许多像通用电气和微软这样的美国公司已在印度设立研发中心。

“还有其他美国和欧洲公司即将进入印度市场。我相信我们未来几年的机会将会非常大。”穆尔蒂说道。