消息称三星和 LG 投资数十亿美元扩产 OLED 屏，未来苹果 iPad 和 MacBook 将使用

IT之家 5 月 2 日消息，消息称三星和 LG 为了抢占 OLED 中型尺寸屏幕市场，正在投入数十亿美元建设新的生产线。这些屏幕有望用于苹果未来的 iPad 和 Mac 产品，为用户带来更好的视觉体验。

图源：苹果

据 Nikkei Asia 报道，OLED 屏幕比 LCD 屏幕更难制造，尤其是中大尺寸的屏幕。但 OLED 屏幕有更高的对比度、更低的功耗和更薄的厚度等优势，因此受到苹果等公司的青睐。目前，苹果的 iPhone 和 Apple Watch 已经采用了 OLED 屏幕，而 iPad 和 Mac 则还在使用 LCD 屏幕。

有传言称，苹果计划在 2024 年推出搭载 OLED 屏幕的 iPad Pro，以及在 2026 年推出搭载 OLED 屏幕的 MacBook Pro。为了满足苹果的需求，三星和 LG 都在加快扩大 OLED 生产能力，并采用了更先进的技术来提高生产效率和降低成本。

三星正在其位于韩国唐津的主要工厂投资 30.5 亿美元（IT之家备注：当前约 211.37 亿元人民币），建设新的 OLED 生产线。这些生产线将使用 8.6 代玻璃基板，比目前使用的 6 代玻璃基板面积大一倍多，可以制造出更多的屏幕面板。三星预计将于 2026 年开始大规模生产中型 OLED 屏幕，正好赶上新款 MacBook Pro 的发布。

LG 则在其位于韩国坡州的工厂投资 25 亿美元（当前约 173.25 亿元人民币），建设新的 OLED 生产线。LG 目前还没有跟上三星的步伐，仍然使用 6 代玻璃基板。不过，LG 也有自己的优势，即拥有独特的白光 OLED 技术，可以提供更均匀和稳定的显示效果。

三星和 LG 都是全球 OLED 市场的领导者，占据了约 80% 的市场份额。但它们也面临着来自中国厂商的激烈竞争，中国厂商如京东方、维信诺、和辉光电等，在 LCD 市场上已经占据了主导地位，并且也在积极扩展 OLED 生产能力。不过，中国厂商在中型 OLED 屏幕方面还没有取得显著进展，因此中型 OLED 屏幕被视为显示行业最后一个增长市场，也是三星和 LG 竞相争夺的目标。