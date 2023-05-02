消息称 AMD 已将部分 4 纳米 CPU 芯片订单从台积电转移到三星

IT之家 5 月 2 日消息，似乎是因为产能问题，搭载 AMD Phoenix 系列 Ryzen 7040 APU 的笔记本电脑的发布计划从 3 月推迟到 4 月，又推迟到了 5 月才会逐步上市。

爆料人 @OreXda 称，AMD 已与三星电子签署协议，计划从台积电转移部分 4nm 处理器业务到三星。值得一提的是，之前还有消息称三星已经开始量产第三代 4nm 制程，提高良率和能效，客户可能包括谷歌 Tensor G3 和高通骁龙 8 Gen 3。

据称，台积电 4nm 产能正在满载运行，苹果、高通等客户同样在该节点上采购 4nm 移动 SoC，这使得 AMD 的产能分配以及面对台积电的议价能力十分有限。

据称，该公司的 Ryzen 7040 系列“Phoenix”系列移动处理器采用 4nm 工艺，目前正在采用三星的 4nm 节点设计 (AMD 有五种选择)。

总的来说，转向三星可能会给 AMD 带来更多的可扩展性，特别是考虑到“Phoenix”已经多次延迟，目前 AMD 在高端市场只剩下 5nm + 6nm 的 Ryzen 7045 系列“Dragon Range”，而在主流和超便携市场上只剩下 6nm 的 7035 系列“Rembrandt-R”，但没有什么产品“适合”与“Raptor Lake-U"和"Raptor Lake-P”竞争。

由于英特尔 13代酷睿处理器依然基于 Intel 7 节点，所以目前没有任何出货压力，因此外媒认为 AMD 可能会采用像传闻中高通骁龙 8 Gen 4 那样的双源策略（IT之家注：该传闻尚无法确认）。

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