代码泄露事件后，三星暂时禁止员工使用 ChatGPT 等生成式 AI

IT之家 5 月 2 日消息，据彭博社周一报道，三星已在内部备忘录告知员工，停止使用 ChatGPT 和 Bard 等生成式 AI 工具，理由是担心会带来安全风险。

此举是在上个月发生代码泄露事件后的“亡羊补牢”举措，此前消息称，三星电子引入聊天机器人 ChatGPT 不到 20 天就发生了 3 起涉及 ChatGPT 的事故，其中 2 起与半导体设备有关，1 起与会议内容有关。

报道称，内部备忘录表示，三星担心传输到谷歌 Bard 和微软 Bing 等人工智能平台的数据存储在外部服务器上，难以检索和删除，最终可能会泄露给其他用户。

内部备忘录还显示，三星上个月进行了一项关于内部使用 AI 工具的调查，其中 65% 的受访者认为此类服务存在安全风险。备忘录透露，今年 4 月初，三星工程师将内部源代码上传到了 ChatGPT，目前还不清楚这些信息包含什么。

与此同时，三星正在开发自己的内部 AI 工具，用于翻译和总结文件以及软件开发，还在研究阻止敏感公司信息上传到外部服务的方法。“总部正在审查安全措施，以创造一个安全的环境，以安全地使用生成式 AI 来提高员工的生产力和效率。但是，在准备好这些措施之前，我们暂时限制生成式 AI 的使用。”

三星的新政策禁止在公司自有的电脑、平板电脑和手机以及内部网络上使用生成式 AI 系统，不会影响销售给消费者的设备，例如 Android 智能手机和 Windows 笔记本电脑。三星甚至在消费者设备中积极推广生成式 AI，据IT之家此前报道，三星近日向旗下所有的手机以及平板电脑产品推送了微软 Bing AI 更新，在这一更新完成后，三星用户可直接通过手机或者平板使用微软 Bing AI。

三星代表向彭博社证实这一份内部备忘录。三星在备忘录中表示：“我们要求您认真遵守我们的安全指南，否则可能会导致公司信息泄露，违者进行纪律处分，甚至包括解雇。”