苹果“电池门”事件再起波澜，英国消费者维权人士发起 20 亿美元集体诉讼

IT之家 5 月 2 日消息，苹果公司因为涉嫌隐瞒 iPhone 电池缺陷，并故意让手机性能下降，而在伦敦遭到了一起高达 20 亿美元（IT之家备注：当前约 138.6 亿元人民币）的集体诉讼。这起诉讼是由英国消费者维权人士贾斯汀・古特曼代表数百万 iPhone 用户发起的。

古特曼的律师在法庭文件中指控，苹果公司故意隐藏了部分手机型号的电池问题，并通过软件更新悄悄地限制了手机的性能。苹果公司则在书面辩护中否认了这一指控，称其 iPhone 的电池并没有缺陷，并且除了少数 iPhone 6s 型号之外，其还为这些用户提供了免费的电池更换服务。

苹果公司还表示，其 2017 年推出的电源管理工具，是为了在电池老化或电量低时保证手机的稳定运行，并且只会让 iPhone 6 的性能平均降低 10%。古特曼则在周二（5 月 2 日）要求伦敦竞争上诉法庭认可这起案件，并让其进入审判阶段。他的律师菲利普・莫泽引用了苹果公司 2020 年与美国消费者和监管机构达成和解的事实，来证明苹果公司并没有“完全否认这件事发生过”。

莫泽还提到，苹果公司在 2019 年向英国竞争监管机构承诺，会更加清楚和直接地向 iPhone 用户说明电池健康状况。苹果公司则否认自己曾经误导过用户关于 iPhone 电池问题，并指出他们在 2017 年就已经向公众道歉，并为受影响的用户提供了更便宜的电池更换方案。

苹果公司的律师大卫・沃尔夫森在法庭文件中表示，这起诉讼实际上是指责“不是所有的电池都能在任何情况下随时满足最高功率需求”，这是所有电池供电设备的共同特点。