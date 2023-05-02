摩托罗拉 Moto Edge+（2023）手机发布，搭载骁龙 8 Gen 2、165Hz 屏

IT之家 5 月 2 日消息，摩托罗拉在美国市场推出了一款旗舰手机 ——Moto Edge+（2023），搭载了高通骁龙 8 Gen 2 处理器和 165Hz 刷新率的显示屏，而且在价格明显低于 Pixel 7 Pro、Galaxy S23 Ultra 和 iPhone 14 Pro Max 等竞争对手。

Moto Edge+（2023）似乎是全球版的 Moto Edge 40 Pro 换了个名字，不过摩托罗拉宣称 Edge + 拥有巨大的 5,100mAh 电池 —— 比 Edge 40 Pro 的 4,600mAh 电池有显著提升，意味着 Edge+（2023）拥有摩托罗拉旗舰手机中最大的电池。

Moto Edge+（2023）采用一块 6.67 英寸的 1080x2400px AMOLED 屏幕，支持自适应 165Hz 刷新率、HDR10 + 和杜比视界技术。前面还有一个 6000 万像素的自拍摄像头，支持 4K 视频录制。

新机后面搭载旗舰级摄像头组合，5000 万像素 f / 1.8 主摄像头配备了 1/1.55 英寸的传感器，支持光学防抖。旁边是一个支持 2 倍变焦的 1200 万像素 f / 1.6 人像摄像头，配备了 1/2.93 英寸的传感器。第三个摄像头是一个 5000 万像素 f / 2.2 1/2.76 英寸的自动对焦超广角镜头，具有微距功能。这款手机支持 68W 有线充电（附带充电器），还支持 15W 无线充电和 5W 无线反向充电。相比之下，Moto Edge 40 Pro 支持 125W 有线充电。

Moto Edge+（2023）搭载高通骁龙 8 Gen 2 芯片，配备了 8GB 的内存，提供 256GB 或 512GB 的存储空间可供选择。摩托罗拉承诺提供三年的系统更新和四年的安全更新。

其它方面，Moto Edge+（2023）正反面都使用了大猩猩玻璃 Victus，中间是铝合金框架，还具有 IP68 级防尘防水能力。

摩托罗拉将从 5 月 25 日开始在亚马逊、百思买和 Motorola.com 上销售 Moto Edge+（2023）无锁版手机，也可以通过 Boost Mobile、Spectrum Mobile 和 Consumer Cellular 等运营商购买，起售价为 800 美元（IT之家备注：当前约 5544 元人民币），这款手机将于 5 月 19 日通过摩托罗拉的网站在加拿大上市，售价为 1300 加元（当前约 6595 元人民币）。