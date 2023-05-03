“小锁”退出舞台，谷歌 Chrome 浏览器 9 月将启用新的安全图标

IT之家 5 月 3 日消息，谷歌计划在今年 9 月份对 Chrome 浏览器进行大规模修葺，地址栏中用于显示 HTTPS 链接的“小锁”图标将彻底退出历史舞台。

IT之家翻译部分博文内容如下：

在 HTTPS 尚未完全普及的时候，“小锁”图标能让用户更直观地了解到 HTTPS 提供的额外保护。

时至今日，HTTPS 已经普及，因此 Chrome 浏览器也要做出相应的改进。

我们虽然尽了最大努力，但我们在 2021 年的研究表明，只有 11% 的研究参与者正确理解了“小锁”图标的确切含义。

几乎所有钓鱼网站都使用 HTTPS，如果继续显示“小锁”图标，可能会产生混淆和误解。

包括 FBI 在内的许多组织都发布了明确的指南，“小锁”图标并不是网站安全的标志。