“小锁”退出舞台，谷歌 Chrome 浏览器 9 月将启用新的安全图标

IT之家 5 月 3 日消息，谷歌计划在今年 9 月份对 Chrome 浏览器进行大规模修葺，地址栏中用于显示 HTTPS 链接的“小锁”图标将彻底退出历史舞台。
IT之家翻译部分博文内容如下：
在 HTTPS 尚未完全普及的时候，“小锁”图标能让用户更直观地了解到 HTTPS 提供的额外保护。
时至今日，HTTPS 已经普及，因此 Chrome 浏览器也要做出相应的改进。
我们虽然尽了最大努力，但我们在 2021 年的研究表明，只有 11% 的研究参与者正确理解了“小锁”图标的确切含义。
几乎所有钓鱼网站都使用 HTTPS，如果继续显示“小锁”图标，可能会产生混淆和误解。
包括 FBI 在内的许多组织都发布了明确的指南，“小锁”图标并不是网站安全的标志。
谷歌计划在今年 9 月使用“tune”图标来替代“小锁”图标。这种新设计意在成为一个“中性指标”，同时也暗示“安全应该是 Chrome 中的默认状态”。
谷歌计划在 2023 年 9 月上旬发布的 Chrome 117 版本中，在使用 Material You 语言进行重新设计之外，正式改用全新的“tune”图标。
IT之家注：感兴趣的用户，也可以在 Chrome 浏览器中访问 chrome://flags#chrome-refresh-2023，启用之后会看到新的“tune”图标。