英伟达发布 531.79 驱动，为《红霞岛》游戏添加 DLSS 3 支持

IT之家 5 月 3 日消息，英伟达近日发布了通过 WHQL 认证的 531.79 驱动更新，主要为《红霞岛》（Redfall）添加 DLSS 3 支持，为《暗黑破坏神 4》（Diablo IV Server Slam）和《枪手真人秀》（Showgunners）添加 DLSS 2 支持。

英伟达的本次更新在优化上述三款游戏之外，还修复了一些错误，IT之家附更新内容如下：

[RTX 30 系列] 玩《战地风云 2042》、《最后生还者》以及 Unreal Editor 时可能会出现应用程序崩溃的问题

[Asus VG27WQ][Acer XV253Q] 更新到 NVIDIA 显示驱动程序 531.41 后，NVIDIA 控制面板中缺少最高显示器刷新率 [4072741]

您可以通过以下链接下载 Nvidia GeForce 531.29 WHQL 驱动程序：

桌面 GPU：GeForce Game Ready Driver Download: Windows 11, 10 – DCH

笔记本 GPU：GeForce Game Ready Driver Download: Windows 11, 10 – DCH

您可以在此处查看驱动程序的更新日志 [PDF]。