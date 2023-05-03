全平台无死角，微软推荐用户将 Edge 设为默认浏览器

IT之家 5 月 3 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，微软正在 Win10、Win11、Android 和 iOS 平台上推荐自家 Edge 浏览器。

IT之家此前报道，根据市场调查机构 statcounter 公布的 5 月报告，在桌面端，Safari 以 11.87% 的份额位居第二，较上月上升 0.95%；Edge 以 11% 的份额位居第三，较上月下降 0.13%。

微软为了追赶 Chrome 和 Safari 浏览器，目前已全平台推荐用户使用 Edge 浏览器。

Win10、Win11

根据用户反馈，在安装 KB5025221 更新之后，每次打开 Chrome 浏览器都会出现默认浏览器应用设置窗口。

用户尝试将 Chrome 设置为默认浏览器、恢复 Chrome 的默认设置，甚至卸载并重新安装浏览器都被证明无效。

随后用户发现卸载更新 KB5025221 解决了这个问题。谷歌在 4 月发布了更新，修复了这个问题。

Outlook 和 Teams 用户试用 Edge

微软正加大对 Edge 浏览器的推广力度，鼓励 Android 和 iOS 用户在 Outlook 中使用 Edge 作为默认浏览器。此举旨在引导用户使用 Edge，影响他们的浏览器偏好。

当在 Outlook 和 Microsoft Teams 中启用该功能时，在 Outlook 和 Microsoft Teams 中单击的任何链接将在 Microsoft Edge 中打开，如果您没有启用该功能，则会出现一条提示，要求您使用 Edge 或恢复为默认浏览器。