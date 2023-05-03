驳斥马斯克，微软首席科学官称 AI 需要加速而非暂停

北京时间 5 月 3 日消息，针对马斯克等上千人呼吁暂停先进人工智能 (AI) 开发一事，微软首席科学官埃里克・霍维茨 (Eric Horvitz) 给出了相反的观点。他认为，AI 真正需要的是加速投入，而不是暂停。

今年 3 月底，非营利组织生命未来研究所在 3 月底发表公开信称，AI 实验室在没有足够安全协议的情况下，“陷入了一场失控的开发和部署竞赛”，呼吁暂停开发比 OpenAI 当月早些时候推出的 GPT-4 更强大的 AI 系统 6 个月时间。这封信得到了马斯克、苹果联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 等业内人士和高管的支持。

霍维茨在接受采访时表示，尽管他尊重签署公开信的人，也理解人们可能对 AI 存在担忧，但他认为，“加速”实际上是必要的，而不是暂停。“我真的很尊重那些在公开信上签名的人，”他表示，“我认为人们担心是合理的…… 对我来说，我更希望看到更多的知识，甚至加速研发，而不是暂停六个月。我不确定暂停是否可行。从某种程度上说，这是一个非常不明确的要求。”

他继续说道：“从更广泛的意义上说，六个月的暂停意义不大。我们真的需要在理解、指导甚至监管这项技术上投入更多，参与进来，而不是暂停。”

微软已经向 OpenAI 投资了上百亿美元，并且已经将 ChatGPT 整合到了必应搜索中。对于微软来说，ChatGPT 对于它能否挑战谷歌搜索的霸主地位至关重要。

此前，OpenAI CEO 萨姆・阿尔特曼 (Sam Altman) 已经就这封公开信做出回应。他最近在麻省理工学院的一次活动上说，“我非常同意这封信的部分要点，但是在哪里需要暂停方面缺乏技术细节”。

对 AI 担忧的不只有马斯克，有“AI 教父”之称的计算机科学家杰弗里・辛顿 (Geoffrey Hinton) 周一宣布从谷歌辞职，目的是方便自己公开谈论 AI 风险。辛顿称，他后悔在开发 AI 方面发挥了基础性作用。

周二，马斯克对于辛顿警告 AI 风险表示支持，认为“辛顿知道自己在说什么”。

马斯克支持辛顿

马斯克在 2015 年与阿尔特曼等人共同创立了 OpenAI，但在 2018 年离开了董事会，当时公开的原因是为了避免可能与特斯拉发生利益冲突，但马斯克后来表示，另一个因素是他“不同意 OpenAI 团队想要做的一些事情”。自从退出 OpenAI 董事会以来，马斯克已多次批评该公司，认为 OpenAI 成为了微软控制的闭源、追逐利润最大化的公司。