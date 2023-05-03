消息称高通将全球裁员 5%，移动部门是重灾区

IT之家 5 月 3 日消息，据外媒 Business Today 援引知情人的消息报道称，芯片制造商高通将在 5 月 3 日公布的季度财报中宣布全球裁员 5%，这一决定是由于全球智能手机销量下滑和科技行业低迷所致。

知情人士称，高通的移动部门将是裁员重灾区，该部门将裁减约 20% 的员工。高通的移动部门主要负责生产智能手机芯片，是公司的主要收入来源之一。

Business Today 向高通方面求证，并得到了公司 CEO 克里斯蒂亚诺・阿蒙在 2 月份财报电话会议上的一段声明。阿蒙表示：“鉴于目前的宏观经济和需求环境，我们正在实施进一步的开支削减和精简业务，同时不忽视未来的重大增长和多样化机会。这与我们在上次财报电话会议上表示的积极管理运营费用的承诺是一致的。结合我们在本季度已经采取的行动，我们预计非美国通用会计准则下的运营费用将比 22 财年结束时减少约 5%。”

另一位知情人士指出，高通正面临着智能手机销量下滑带来的困境。该人士说：“过去几个季度智能手机销量的下降影响了高通，公司正在重新调整资源。”

IT之家查询公开信息获悉，在截至 2022 年 12 月的季度中，高通公司净利润同比下降 34%，收入也同比下降了 12%。这一结果被归因于宏观经济放缓和移动手机需求下降。智能手机销量的下滑直接影响了高通，因为芯片制造是其主要的收入来源之一。

1 月份，IDC 报告称，2022 年全球智能手机出货量下降了 11.3%，导致智能手机制造商采取谨慎的态度。此外在最新的报告中，该研究机构指出，预计 2023 年全球智能手机出货量将进一步下降 1.1%。