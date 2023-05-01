SpaceX 猎鹰重型运载火箭将 Viasat-3 超高通量通信卫星发射升空，预计 4.5 小时内送抵目标轨道

IT之家 5 月 1 日消息， 8 点 26 分，由于天气原因多次推迟的 Viasat-3 超高通量通信卫星搭载 SpaceX 猎鹰重型运载火箭在卡角发射场发射升空！此次发射采用全消耗模式，不回收。

除 Viasat-3 外，此次一同拼车的还有 GS-1 立方体卫星以及 Arcturus 通信卫星，诸多详情可见IT之家此前预告。

此次发射任务由猎鹰重型运载火箭直送地球静止轨道，目前助推器，芯一级和整流罩已经分离抛掉。如果一切顺利，芯二级预计在 4.5 小时内将卫星送到目标轨道并开始部署，历时 13 分钟。

Viasat-3 超高通量通信卫星由波音公司研发，采用全电推进系统，重约 6.3 吨，通信速率 100+Mpbs，通信容量达到 1Tbps，设计寿命达 15 年以上，Viasat-3 也是迄今为止最强通信卫星，卫星定点后将为西半球的南北美洲提供通信服务。

▲ 图源：波音

此外，北京时间 4 月 29 日 06:12，SpaceX 猎鹰九号 Block5 火箭从卡角 SLC-40 发射升空，在起飞近 2 小时后，二级三次点火完成，星箭分离，SES O3b mPOWER 3&4 这两颗高速互联网通信卫星被顺利送入预定中地球转移轨道（2775×7000km×9.6º），而 B1078.2 芯一级成功着陆在“只需读读说明书”(JRTI) 号驳船上。