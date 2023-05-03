AI 威胁其生存，美国好莱坞编剧发起 15 年来首次大罢工

IT之家 5 月 3 日消息，人工智能（AI）在好莱坞的应用越来越广泛，不仅可以修饰演员的外貌、语言和动作，还可以绘制动画短片，甚至尝试创作电影和电视剧的剧本。这让好莱坞的编剧们感到了前所未有的威胁，他们担心 AI 会侵犯他们的创意和版权，甚至取代他们的工作。为了保护自己的利益，他们于本周一发起了罢工行动，要求限制 AI 在编剧领域的使用。

这周二，随着大批编剧进入罢工模式，好莱坞 15 年来的劳资和平被打破。这是好莱坞电影和电视编剧工会（WGA）与美国电影和电视制作联盟（AMPTP）之间的一场博弈。WGA 代表了约 1.5 万名编剧，而 AMPTP 则是为好莱坞各大工作室谈判合同的组织。双方在多个问题上存在分歧，其中一个重要的问题就是 AI 的角色。

WGA 提出了两个关于 AI 的要求：一是不允许工作室使用 AI 生成的材料作为“文学材料”或“源材料”，这意味着如果一个工作室让一个编剧修改一个 AI 生成的剧本，那么这个编剧不能被支付较低的重写或润色费用；二是不允许工作室使用已有的剧本来训练 AI，这可能导致知识产权被盗用。WGA 称一些成员把 AI 叫做“抄袭机器”，并表示公司应该把 AI 从电影和电视创作中排除，不要试图取代编剧。

AMPTP 则拒绝了 WGA 的要求，称他们愿意每年讨论一次新技术的问题，但没有具体说明。AMPTP 发言人没有对此发表评论。工作室面临着在流媒体时代提高收益和应对广告收入下降的挑战，他们可能希望借助 AI 降低成本和提高效率。

WGA 谈判委员会成员、编剧约翰・奥古斯特表示，编剧对 AI 有两个担忧：“我们不想让我们的材料养肥它们，我们也不想去修正它们混乱的初稿。”他举例说，可以想象一个工作室用所有诺拉・艾芙隆（IT之家注：《当哈利碰上莎莉》和《来电传情》等浪漫喜剧电影的编剧）的剧本来训练一个 AI，并让它用她的风格写一个喜剧。WGA 的提案就是为了防止这种情况发生。

编剧沃伦・莱特曾担任 NBC 剧集《法律与秩序：特殊受害者》的主创和执行制片人，他表示，AI 可能会生成一些混乱的作品。“工作室可能不会雇你写第一稿，而是雇你写第二稿，这样付给你的钱就少了，要把这种情况扼杀在摇篮里。”

这场关于 AI 的争论是导致好莱坞编剧罢工的多个原因之一，其中许多原因都涉及到如何在流媒体时代提高编剧的报酬，罢工的直接原因是双方未能就编剧们的年均收入达成一致。WGA 提议的薪资金额为每年约 4.29 亿美元，而 AMPTP 提议的金额仅为每年约 8600 万美元。

WGA 首席谈判代表埃伦・斯图茨曼表示：“我们提出了一个合理的提案，公司应该把 AI 从电影和电视创作中排除，不要试图取代编剧。”