EA《F1 23》公布首支游戏宣传片，6 月 16 日正式发售

IT之家 5 月 4 日消息，EA 年货游戏《F1 23》官宣，将于 6 月 16 日正式发售，登陆 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X / S 和 PC（EA App、Steam 和 Epic）平台，同时还放出了首支游戏宣传片，我们一起来看一下吧。

IT之家注意到，这款游戏现在已经可以 Steam 上进行预购，标准版售价 298 元，冠军版 + 限时奖励售价 418 元（冠军版提前三天玩）。

《F1 23》新增美国拉斯维加斯赛道和卡塔尔罗塞尔赛道，还有全新的红旗元素、刹车点剧情、跟冲刺赛相匹配的 35% 比赛距离，以及改版后的 F1 World 等等。

《F1 23》冠军版 + 限时奖励

限时专享 ——2023 年 5 月 31 日前预购《F1 23》冠军版可获得：

限时奖励：《F1 23》抢先预购拉斯维加斯组合包

提前 3 天抢先体验

由马克斯・维斯塔潘设计的游戏内赛车物品

4 位全新我的车队巨星

4 位“刹车点 2”中的我的车队巨星

“刹车点 2”自定义物品 —— 游戏内休闲服饰和赛车装备物品

F1 世界豪华组合包

18000 个可在游戏内消费的 PitCoin 虚拟货币

《F1 23》标准版

预购《F1 23》标准版可获得：

F1 世界新手组合包

5000 个可在游戏内消费的 PitCoin 虚拟货币

关于这款游戏

在 2023 赛季世界一级方程式锦标赛™官方电子游戏《EA SPORTS™ F1® 23》中最后一个踩下刹车。

扣人心弦的“刹车点”故事模式全新篇章将带来紧张的剧情与激烈的竞争。在新增的拉斯维加斯与卡塔尔赛道上来场针锋相对的较量，并在 F1 世界中获取奖励与升级。全新红旗功能引入了逼真的战略元素，35% 比赛距离功能让比赛更加动感刺激。与由备受喜爱的 20 名车手和 10 支车队组成的 F1 官方阵容一同驾驶 2023 赛季新款赛车。在我的车队生涯模式中创建您梦想中的车队并奋勇争胜，在分屏模式或增强的跨平台多人游戏中角逐，并通过新的 Racenet 联赛拓展社交面。