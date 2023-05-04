售价 50 美元，消息称 PS5 版《漫威蜘蛛侠重制版》本月将独立发行

IT之家 5 月 4 日消息，根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，PS5 版超级英雄动作游戏《漫威蜘蛛侠重制版》（Marvel’s Spider-Man Remastered）将于本月独立销售，售价为 50 美元（IT之家备注：当前约 346 元人民币）。

PS5 版《漫威蜘蛛侠重制版》于 2020 年 9 月上线，采用捆绑销售模式。玩家如果想要购买这款游戏，还必须要购买《蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》（Marvel’s Spider-Man: Miles Morales）。

时隔 2 年半时间，这款游戏终于要分开独立了。消息称已经购买漫威蜘蛛侠的实体光盘（标准版、豪华版、完整版）或 PS4 数字版的用户都可以付费升级（10 美元）到漫威蜘蛛侠重制版。

值得注意的是，那些通过 PS Plus 订阅获得免费游戏副本的人将无法升级。

原版漫威蜘蛛侠于 2018 年 9 月在 PS4 上发布。2020 年 11 月重制版游戏登陆 PS5（作为迈尔斯・莫拉莱斯的一部分），并于 2022 年 8 月 12 日登陆 PC（Steam、EGS）。截至 2022 年 5 月中旬，漫威蜘蛛侠和迈尔斯莫拉莱斯的总销量超过 3300 万。