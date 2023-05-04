研究机构：2023 年 Q1 中国监控摄像头线上销量大降 14% 至 445 万台

IT之家 5 月 4 日消息，根据洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023 年第一季度，中国监控摄像头在线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）的销量为 445 万台，同比下降 14.3%，环比下滑了 7.5%；销售额为 11.1 亿元，同比下降 1.6%，环比下降 9.1%。

2022-2023 年 中国监控摄像头线上市场季度销量，单位：万台，本文图片均来自洛图科技（RUNTO）

IT之家查询报告获知，监控摄像头平均客单价出现了显著回升，2023 年第一季度，线上市场均价为 249 元，比去年同期上涨 32 元，上涨幅度达 14.7%。

线上数据显示，第一季度 TOP4 品牌的合计份额（CR4）为 45.4%，较 2022 年同期增长了约 5 个百分点，下面是机构报告分析要点：

小米位居销量、销额双线第一，份额分别是 18.3%、17.1%，均实现 1.9 个百分点的上涨，畅销机型为家庭场景中的云台摄像头。

乔安在销量排行第二名，份额为 10.5%，比去年同期增长 0.9 个百分点；但其价格相对较低，整体销售额排名第五。

萤石位居销量第三名和销售额第二名，份额同比分别增长 1.9 和 1.2 个百分点，C6 系列在畅销机型排名第三位。

萤石母公司海康威视主打工业级摄像头，单价高昂，在销量榜上排第八，但销售额排到第四名。若将海康威视和萤石合并来看，销售额市占达到 19.7%，超过小米。

海雀主推中高端产品，销量份额为 4.0%，销售额份额为 4.3%。

2023Q1 中国监控摄像头线上市场品牌份额，单位：%

数据显示，200 万像素摄像头市场份额从 2022 年一季度的 43.9% 降至 2023 年第一季度的 24.5%；300 万像素摄像头份额保持在 35-40% 之间；400 万像素摄像头销量份额达到 23.1%，比去年同期增长 9.3 个百分点。此外，更高画质的产品陆续上市，500-800 万像素份额为 10.2%，同比涨幅为 3.5 个百分点。

2022-2023 年 中国监控摄像头线上市场像素变化，单位：%

洛图科技（RUNTO）认为，2023 年上半年线上规模下修至 900 万台，同比微降 3%。