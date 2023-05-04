马斯克在 Twitter 开直播但画面模糊难以直视，网友称“花 450 亿美元就买这？”

北京时间 5 月 4 日消息，马斯克也开始玩直播了，但是推特的直播功能显然还不达标，画面十分模糊，遭到了网友的嘲笑。有网友称，你花了 450 亿美元（IT之家备注：当前约 3109.5 亿元人民币） (精确值 440 亿美元) 收购推特，就买了这种水平。

网友嘲笑马斯克花了 450 亿美元就买了这

当地时间周二，马斯克在推特旧金山总部使用推特进行直播。他向自己的 1.4 亿粉丝发布了一段低分辨率视频，几乎看不清他。这段高度像素化的视频遭到了推特网友的嘲笑，他们把马斯克称之为“8 位埃隆”。网友们在这里将他的视频比作是上世纪 80 年代和 90 年代流行的 8 位电子游戏，分辨率不高。

网友称马斯克是“8 位埃隆”

8 位指的是位分辨率，衡量每个像素存储的信息位数，又称色彩深度。色彩深度越高，可用的颜色就越多。8 位只能提供 256 种颜色。相比之下，实现真彩色的 24 位可提供 1670 万种颜色。

马斯克告诉粉丝们，他正在测试推特的直播功能，以看看需要改进的地方。当他看到直播功能“能行”时，他惊讶地大笑起来。

他旁边的一名推特员工告诉马斯克，推特直播使用了视频直播应用 Periscope 的相同代码。Periscope 在 2015 年推出，最终被推特收购。由于使用率下降和运营成本高，Periscope 在 2021 年下线。

“这使用的是 2015 年的 Periscope 代码，”马斯克说，“它基本上能行。我们只是在测试视频直播功能，看看它能行不，然后我们可以对它进行相应的修改。只要提高分辨率就行了。”

马斯克也显然对分辨率不满意。“它的分辨率很低，我们肯定需要提高分辨率。”他在视频中称。

一位推特员工回应道：“确实是这样。这就是为什么我们想把它拿出来，因为我们已经有 8 年没有解决这个问题了。”

当马斯克被告知有 2.7 万人正在观看他的直播时，他开始打招呼：“大家好。”最终，观众人数飙升至 15 万人，然后直播就彻底崩溃了。

网友们可不干了，纷纷开始嘲讽马斯克。除了叫他“8 位埃隆”外，还有的网友指出，你花了 450 亿美元收购推特，难道要的就是这种低分辨率直播？