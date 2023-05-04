谷歌大幅削减成本但 CEO 依然加薪，引发员工强烈不满

北京时间 5 月 4 日早间消息，据报道，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）去年获得了大幅加薪，从而成为美国薪酬最高的首席执行官之一。上周，谷歌母公司 Alphabet 宣布获得授权推进 700 亿美元（IT之家备注：当前约 4837 亿元人民币）的股票回购计划。但与此同时，Alphabet 一直在积极削减成本，包括裁员 1.2 万人，以应对营收增长放缓。

这一系列举措引起了谷歌员工的不满。自皮查伊年薪被公布以来的几周里，谷歌内部平台上出现了大量讨论，矛头直指皮查伊在公司大幅削减成本的情况下依然接受加薪。一些员工还对股票回购提出批评，这一轮股票回购的规模与 2022 年相当。

美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，皮查伊去年薪酬总额为 2.26 亿美元（当前约 15.62 亿元人民币），其中大部分来自 2.18 亿美元的股票激励。皮查伊的薪酬总包中还包括近 600 万美元的个人安保服务和 200 万美元的基本薪酬。相比之下，2021 年，皮查伊的薪酬总包为 630 万美元，包括 200 万美元的基本薪酬和 430 万美元的其他薪酬，但没有股票激励。

一些谷歌员工将皮查伊的薪酬与其他科技行业高管进行了对比。1 月份，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）宣布他的薪酬将比 2022 年目标总薪酬削减超过 40%。几乎同时，在公司裁员 1300 人之后，Zoom 首席执行官袁征宣布，将降薪 98% 并削减奖金。Twilio 首席执行官杰夫・劳森（Jeff Lawson）则表示，在公司裁员 17% 的情况下，他也将接受降薪。

消息显示，谷歌内网讨论版上出现了十几条相关讨论，其中有许多都获得了数百次点赞。一条获得 1200 多次点赞的内容提到了 Alphabet 首席财务官鲁斯・珀拉特（Ruth Porat）的说法。上月，她在一封罕见的公司全员电子邮件中写道，Alphabet 正在推进“将持续多年”的员工服务削减，范围涉及到员工的笔记本电脑，以及健身房费用和咖啡馆餐品等。

这条内容显示：“珀拉特的成本削减适用于所有员工，除了我们勤奋的副总裁们和首席执行官。”

谷歌尚未对此作出回应。

这并不是皮查伊第一次因为他最近的决定而受到抨击。今年 1 月，皮查伊表示，他对导致全公司范围裁员的情况承担“全部责任”。随后，在公司全体员工大会上，员工们问皮查伊，如果他承担责任，为什么高管们会加薪。皮查伊回答，高级副总裁们正在“接受奖金的大幅削减”，而他本人将放弃奖金。

另一条热门图片上的文字显示：“桑达尔接受了 2.26 亿美元，同时裁员 1.2 万人，削减福利，摧毁士气和文化。”另一侧的文字显示：“你们中的一些人可能会活不下去，但这是我愿意做出的牺牲。”

皮查伊和钱相关的话题可以追溯到去年底。当时，他曾在全公司范围的会议上表示：“我们不应该总是把乐趣等同于金钱。”当时，他回应了为什么公司要取消某些员工福利，但回避了员工们有关高管薪酬削减的问题。

Alphabet 的 700 亿美元股票回购计划也令员工沮丧，这表明，该公司拥有足够多现金来承担业务经营和投资的开支。一条获得 700 多次点赞的内容写道：“700 亿美元的股票回购表明，相比于谷歌的员工，我们更尊重外部股东。”