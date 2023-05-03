淘汰密码，谷歌账号已支持 Passkey 登录

IT之家 5 月 3 日消息，你是否经常为了记住各种密码而烦恼？是否担心你的密码被黑客窃取或泄露？是否觉得每次登录账号都要输入密码和二次验证太麻烦？为了解决上述困扰，谷歌推出了一项新功能，叫做 Passkey，可以用更简单、更安全的方式登录谷歌账号，而无需使用密码。

Passkey 是什么？

Passkey 是一种基于密码学的身份验证技术，它可以用你的设备（手机、平板、笔记本、台式机等）上已有的密码（PIN 码、指纹、面部识别等）来代替你的谷歌账号密码。这样，当你登录谷歌账号时，你只需要解锁你的设备，就可以直接进入你的账号，无需再输入密码或进行二次验证。这不仅节省了时间，也提高了安全性。

为什么要用 Passkey？

谷歌表示，密码已经不再适应现代的网络环境，因为它们容易被重复使用、被黑客破解、被钓鱼诈骗。Passkey 则可以避免这些问题，因为它们不能被写下来或不小心泄露给坏人，也不能被网络攻击或数据泄露所影响。谷歌认为，Passkey 比目前大多数的二次验证方法都要强大，可以让你跳过密码和二次验证的步骤。

如何使用 Passkey？

IT之家从谷歌官方获悉，要使用 Passkey，你需要为每个设备创建一个谷歌账号 Passkey。在后台，设备会存储一个私钥，而谷歌会上传一个对应的公钥。当你登录时，谷歌会要求你的设备用私钥签名一个唯一的挑战码，你的设备只有在你解锁后才会这样做。然后谷歌会用公钥验证签名。如果你用一个新设备（或临时使用）登录，你可以用手机上的 Passkey 扫描一个二维码，并通过蓝牙检查距离。在新设备上，你只需要选择“使用其他设备上的 Passkey”并按照提示操作。这并不会自动将 Passkey 转移到新设备上，只是用你手机上的屏幕锁和距离来批准一次性登录。如果新设备支持存储自己的 Passkey，谷歌会另外询问是否要在新设备上创建一个。

目前，Passkey 只是谷歌账号登录的另一种选择。现有的登录方法没有变化，而密码是后备方法（用于设备不支持 Passkey 的情况）。但是未来可能会有所改变，谷歌称：