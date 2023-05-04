小米 13 Ultra 星空蓝、赤霞橙、银杏黄定制色手机亮相，5 月 6 日限量发售

IT之家 5 月 4 日消息，小米手机官方今日宣布，除了原有的黑色、白色、橄榄绿外，再为小米 13Ultra 推出三款限量定制色，包括星空蓝、赤霞橙、银杏黄，三款颜色。

IT之家发现，这三款新配色仅有 16GB+512GB 一个版本，现已开启预售，定价 6499 元，将于 5 月 6 日 10 点在小米商城限量发售，slogan 为“出挑设计，给「相机感设计」添点色彩”。

实际上，普通版小米 13 Ultra 共有 12GB+256GB、16GB+512GB 以及 16GB+1TB 三种内存版本可选，分别为 5999 元、6499 元以及 7299 元。

该机配备 6.73 英寸 OLED 双曲屏，分辨率为 3200×1440，支持 120Hz 刷新率（LTPO）、1300nit 全局亮度、2600nit 峰值亮度、低亮度 1920Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光。

小米 13 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 2 芯片 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 90W 有线秒充、50W Pro 无线秒充、10W 无线反充；后置采用四摄模组，分别为 50MP 主摄（索尼 IMX989）+50MP 超广角镜头（索尼 IMX858）+50MP 人像长焦镜头（索尼 IMX858）+50MP 潜望长焦镜头（索尼 IMX858），支持街拍模式、徕卡自定义画质。

感兴趣的用户可点此进入小米商城进行预订。