AI 在劳动节淘汰 7800 打工人，永久的

“这不是演习，AI 让人失业来真的了！”

就在这个劳动节假期，科技巨头 IBM 宣布：

暂缓可以被 AI 取代的岗位的招聘，约 7800 人将被永久淘汰。

尽管“我们要被 AI 取代”的唬人消息不是第一次出现了，但正如外媒 Ars Technica 所说：

IBM 直接将这个问题“摆到了台面上”。

换而言之，IBM 打响了科技巨头用 AI 取代人类岗位的第一枪。

不止是 IBM，此前 Meta、微软、亚马逊等巨头已经停止了一波岗位招聘，纷纷表示要跟随 AI 脚步。

甚至在这波生成式 AI 浪潮下，“被颠覆的第一家公司”已经出现 ——

一家上市互联网公司承认业务被 ChatGPT 冲击后，股价瞬间下跌了 50%。

有网友感慨：这波 AI 界的 iPhone 时刻的确来了，数不清的黑莓和诺基亚会倒下。

AI 爆炒 7800 人，每年节省 20 亿美元

根据 IBM CEO Arvind Krishna 的说法，这次放缓招聘将先从“非面向客户”方面的岗位动手。

也就是说，人力资源等后台职能部门首当其冲。

目前，这类岗位一共涉及 26000 名在职员工，Arvind Krishna 称其中 30% 将会很容易地在未来 5 年内被 AI 和自动化替代。

换算一下，就是 7800 人将被 AI 炒鱿鱼。

具体谁将被炒？

Krishna 表示，是那些诸如提供就业证明信或在部门之间进行员工调动等更平凡任务的岗位。

因此，同样是 HR，工作任务是评估劳动力构成和员工生产力（绩效）等“更高阶任务”的，将可能在未来十年内都不会受到影响。

同样，软件开发和面向客户方面的岗位也不会受到影响，会继续招聘。

有意思的是，Krishna 称：今年比一年前更容易招到人才。

目前，IBM 在全球共拥有 26 万名员工，总市值达 1136 亿美元（约合人民币 7850 亿元）。

今年年初，IBM 放话要在全球裁员约 1.5% ，也就是 3900 人。但在今年第一季度实际新增了约 7000 名员工。

最新财报显示，IBM 第一季度营收 142.52 亿美元，同比增长 0.4%；净利润为 9.27 亿美元，相比之下上年同期为 7.33 亿美元，超过预期。

IBM 将原因归于“开支管理”，包括年初宣布的这一裁员计划。

与此同时，CFO 表示，在 2024 年底以前，新的降本增效措施预计将每年给公司节省 20 亿美元（约合 138 亿人民币），这其中就包括了“7800 人爆炒计划”。

受教育程度越高，被 AI 影响越大

不仅是 IBM，许多巨头早已开始尝试用 AI 取代人力岗位。

最早开始做这种实验的是微软。

此前，微软新闻就尝试用一个 AI 新闻采集系统，一次性取代了几十名编辑。

这个 AI 会从几个角度评估新闻的主题、观点、新鲜程度，给出排序和编辑建议，剩下的工作只需要一小部分编辑就能完成。

在新一波 ChatGPT 浪潮下，微软开始尝试 AI 销售的效果。要是合适的话，销售的岗位需求也会缩水。

而 Meta、亚马逊等大厂，虽然没明确表示用 AI 取代人力岗位，但最近也一直在进行“资源转移”工作。

Meta 早在今年 3 月就表示，公司要进行 AI 大转型，将最大一笔投资用在 AI 上；与此同时，1 万人和 5000 个工作岗位会在这轮转型中被 pass 掉。

除此之外，前段时间裁员了接近 2.7 万人的亚马逊，最近也公开了业务的大转型，要“将更多财力精力投进大语言模型和生成式 AI 中”，并减少投入到其他领域的资源。

两名 MIT 校友成立的线上存储服务公司 Dropbox，最近也面临约 500 人的裁员，其 CEO 在员工信中表示，“计算机的 AI 时代已来”。

就在前不久，高盛集团最新报告还表示，在全球范围内，多达 3 亿个工作岗位可能会受到 ChatGPT 等 AI 的影响，给劳动市场带来“重大混乱”。

在这波浪潮下，哪些岗位最可能受 AI 影响？

高盛报告表示，在美国，办公室和行政支持工作中可以自动化的任务比例最高，达到 46%；其次是法律行业相关工作，为 44%；建筑和工程领域也将有 37% 的任务被自动化。

紧随这三者之后的是生命、物理和社会科学领域，比例为 36%；商业和金融业务则以 35% 位居前五。

此外，一项来自普林斯顿大学、宾大和纽约大学的研究则表明：

受 AI 影响最大的，是那些受教育程度最高、最富创造力和收入最高的工作岗位。

被 ChatGPT 冲击后，这家企业股价暴跌 50%

当然，被 AI 狠狠“洗刷”的绝不只有打工人，还有相当一批公司。

就在昨天，成立了 18 年的在线教育技术公司 Chegg，公布财报后股票突然暴跌 50%。

财报显示，ChatGPT 已经对它的业务产生冲击：

我们一开始还没看到 ChatGPT 带来的明显影响，直到现在我们不得不承认，它对我们的客户增长率带来了巨大冲击。

本质上，Chegg 有点像美国大学生版“作业帮”APP，它是一个“大学生作业答案查找神器”，拥有一个包含几千万本教科书和考试问题答案的数据库。

如果学生想查作业或考试答案，就会购买 Chegg Study 服务，几秒钟就能找到自己想要的答案，或是请 Chegg 上的专家帮忙在线解答问题。

使用者中，就包括不少名校大学生，如哥伦比亚大学、布朗大学、纽约大学等。

ChatGPT 的出现，让大学生们找到了新的“找作业答案神器”，Chegg 的服务已经不再是必选项。

虽然 Chegg 在财报中强调，它已经在引入 ChatGPT 技术“挽回”这一切，即推出具有 AI 对话功能的 CheggMate 产品，但股价仍然一路泄洪。

有网友点出了问题所在：既然已经免费了，为何还要去买个收费的聊天服务呢？

还有网友调侃，讽刺的是，像 Chegg 这样的公司，还拥有不少能用于训练 LLM 的数据“养料”，因为它有一个巨大的数据库，里面有很多标准问题答案：

从这件事来看，有网友认为，AI“让人类失业”已经不准确了，更多的是“让整个公司在一夜之间消失”：

但在这波闹得沸沸扬扬的 AI 冲击下，也有网友持不同意见：

这波 AI 浪潮最终反而会对人力产生巨大需求，人才是未来的资源。

这个观点和高盛此前的 3 亿人失业报告中的看法不谋而合，报告表示：

从历史上看，技术进步不只是会使一些工作变得多余，也会创造新的岗位。

对于这波 AI 取代人类岗位潮，你怎么看？

参考链接：

[1]https://www.businessinsider.com/ai-tech-jobs-layoffs-ceos-chatgpt-ibm-2023-5

[2]https://arstechnica.com/information-technology/2023/05/ibm-pauses-hiring-around-7800-roles-that-could-be-replaced-by-ai/amp/

[3]https://twitter.com/gurgavin/status/1653144865666940931

[4]https://twitter.com/emollick/status/1653131024480477185

[5]https://twitter.com/Carnage4Life/status/1653448293857509377

[6]https://s21.q4cdn.com/596622263/files/doc_financials/2023/q1/Final-1Q23-Press-Release.pdf

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：丰色 萧箫