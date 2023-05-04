国内首款 500W 级微型燃气涡轮发电机测试成功：能量密度达 1500W / kg，用于户外电源等

IT之家 5 月 4 日消息，据“北京亦庄”微信公众号 5 月 4 日消息，近日由北京宇航推进科技有限公司（以下简称“宇航推进”）自主设计研制的国内首款 500W 级轻量化可移动式微型燃气涡轮发电机样机测试圆满成功，性能指标全面满足设计要求。

▲ 500W 级微型燃气涡轮发电机原理样机，图源宇航推进

据介绍，微型燃气涡轮发电机的能量密度最高可达 1500W / kg，远高于现有的燃料电池、常规固态电池组、活塞式发动机发电机、斯特林发电机等技术路线。该类型发电机具有体积小、重量轻、环境适应性强的优势，但同时具有研制技术难度大的特点，目前世界上仅有少数公司具有相关类似产品。

宇航推进相关负责人介绍：“产品具备功率密度高、体积小、重量轻、寿命长、噪音低（7 米外噪音小于等于 60dB）、携带方便等优点，自适应多种燃料（柴油、煤油等），一键启停、自动感知电源负载并自动调节涡轮输出功率，具备同时输出 220V 交流电和 24V 直流电的能力。可在 0 到 4500m 海拔高度和零下 50 摄氏度到 60 摄氏度广泛大气环境下工作，满足独立或并联使用要求，热电联供使用条件下热综合利用效率可到 95% 以上。”

此次测试的圆满成功，标志着宇航推进攻克了该类型发电机的多项技术难关，并成功进入到工程小批量试制交付阶段。

宇航推进相关负责人表示：“该产品能够灵活地为用户解决不同工作环境下的小功率用电问题，可作为山区、丛林、高原等户外环境的便携式电源、无人机电源以及房车、长途货车等特种车辆用热电联供设备，在军民领域具有广阔应用前景。接下来，公司还将基于该产品的技术成果，陆续推出 1000W、3000W、10kW、30kW 系列发电机产品，满足用户更多应用场景需求，积极推进航天动力技术向民用领域转化。”

IT之家注：北京宇航推进科技有限公司成立于 2018 年，官网显示该公司的目标为“全力打造中国首家全品种商业航天火箭发动机公司，为商业航天发展提供低成本、高可靠的发动机和动力系统解决方案”，拥有“沧龙一号”“沧龙二号”等液氧甲烷发动机产品。