小米介绍平板 6 系列“深度休眠模式”：借鉴 PC 电源策略，待机可达 49.9 天

IT之家 5 月 4 日消息，小米在 4 月份正式发布了小米平板 6 和小米平板 6 Pro。该系列平板首发深度休眠模式，开启后智能判断设备状态，在闲置时最大限度降低待机能耗，进一步延长待机时间。

官方数据显示，Xiaomi Pad 6 Pro 内置 8600mAh 超大容量电池，开启深度休眠模式后，最高可达 47.9 天；而 8840mAh 的 Xiaomi Pad 6，可达 49.9 天。

官方表示，由于不同的使用习惯，Xiaomi Pad 6 系列借鉴了 PC 的电源策略，首发深度休眠模式，大幅度延长平板产品的续航能力。通过多传感器的融合监测以及 AI 智能学习用户使用习惯，自动感知设备状态，系统化管控耗电服务。其中 AMD （Absolute Motion Detect）绝对运动感知系统，可精准识别当前平板的使用状态。再配合地理围栏等场景感知技术，当判断到用户接下来不会使用时，会关闭系统的绝大部分硬件功能，例如蓝牙、Wi-Fi 等，同时清理部分后台应用，将待机功耗进一步降低，提升续航。

IT之家整理小米平板 6 系列参数如下：

小米平板 6 系列搭载 11 英寸的 2.8K 护眼屏，采用 2880 x 1800 分辨率，144Hz 可变刷新率，309PPI、10.7 亿色、P3 色域，支持双重护眼认证。

小米平板 6 采用骁龙 870 芯片，搭载 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，支持 USB 3.2 Gen 1，内置 8840mAh 电池，支持 33W 快充，99 分钟充电 100%。前置 8MP 超广角相机，后置 13MP 相机。机身长度 253.95mm X 宽度 165.18mm X 厚度 6.51mm，重量 490g。支持侧面指纹识别。

小米平板 6 Pro 采用骁龙 8+ Gen 1 芯片，采用 4nm 工艺，搭载 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，支持 USB 3.2 Gen 1，内置 8600mAh 电池，支持 67W 快充，62 分钟可充满电 100%。前置 20MP 相机，后置 50MP+2MP 相机。机身长度 253.95mm X 宽度 165.18mm X 厚度 6.51mm，重量 490g。支持侧面指纹识别。