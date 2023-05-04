新能源车 4 月销量：“蔚小理”开始分化，第二梯队加速追赶

上海车展的热闹刚刚散去，五一假期期间各大新能源车企相继公布了 4 月的新车交付量。

总体来说，4 月的销量情况相比 3 月份变化并不大。比亚迪依然遥遥领先其他所有车企，“蔚小理”方面的分化持续拉大，理想以超过 2.5 万辆的成绩遥遥领先，小鹏和蔚来则均没有超过万辆大关。

在第二梯队当中，哪吒已连续 3 个月销量过万，而零跑和极氪的销量也回升明显，而问界则不足 5000 辆，相比曾经的辉煌有明显掉队的迹象。

比亚迪、埃安销量稳定第一梯队

比亚迪 4 月销量 210295 辆，已经不能用惊艳来形容了，应该说这就是目前的正常水平，已基本稳定在每月 20 万以上的量级了。其中，乘用车销售 209467 辆，同比增长 98.6%；乘用车出口 14957 辆。

具体来看，4 月份比亚迪 EV 纯电车型销量 104364 辆，同比增 81.81%；DM 混动车型销量达 105103 辆，同比增 118.64%，两者基本对半开。

车型方面，比亚迪秦卖出了 42202 辆，可以说 9.98 万元起售的秦 PLUSDM-i 冠军版对合资品牌 A 级车形成了不小的冲击。此外，元系列 4 月份也卖出了 39160 辆，海豚卖出了 30462 辆，宋 PLUS 系列则卖出了 27736 辆。

而 4 月底刚刚上市的海鸥则卖出了 1500 辆，而该车后续的增长空间是十分巨大的。作为参考，同样作为精品小车的海豚目前基本稳定在月销 3 万台的水平，比曾经该级别的神车飞度 + 高尔夫月销量总和还要高。所以我们可以大胆预测一下，海鸥未来月销基本也可以稳定在 2 万台以上，甚至更高。

腾势品牌方面，4 月销量再次破万，达到了 10526 辆。根据官方公布的数据，腾势 D9 目前的成交单价突破了 42 万元，并且连续 4 个月蝉联“30 万元以上新能源豪华 MPV 销量第一”。

要知道目前腾势品牌仅有一款相对小众的 MPV 车型腾势 D9 在售，但销量已经超越了很多新势力品牌，而之后即将上市的腾势 N7 也被寄予了厚望，今年的腾势品牌值得期待。

紧随其后的是广汽埃安，4 月销量 41012 辆，同比增长 302%，环比增长 2.5%。埃安在 3 月销量首次突破 4 万辆，4 月销量再次小幅提升，目前已经是仅次于比亚迪和特斯拉的存在。

目前埃安的主销车型是 AION S 和 AIONY 两大系列，主要涵盖了 12-18 万元市场，销量占比超过 9 成左右，而相对更高端的车型 AION V 和 AION LX 的销量则未达到预期。

广汽埃安从去年开始就布局了中高端市场，旗下的 HyperGT 纯电轿车在 4 月中旬左右开启了预售，预售价 21.99-33.99 万元，预计正式上市的价格有望进一步降低。埃安今年能够成功冲击中高端市场，就看这台车最终的销量表现了。

“蔚小理”加速分化 蔚来下滑严重

在新势力阵营当中，理想的成绩相当理想，4 月交付了 25681 辆，同比增长 516.3%，是唯一销量过 2 万的车企，同时理想也第三次突破 2 万大关，销量比蔚来和小鹏的总和还高。

车型结构方面，理想 L7 从 3 月份开始交付至今销量增长非常快，4 月交付辆已破万，并且后续还有一个很强的增长趋势。另外，理想 L7Air 和 L8 Air 车型在 4 月也开启了交付，更低的入门价格也对理想的销量起到了促进作用。

上海车展期间，理想发布了“双能战略”，推出 800V 超充纯电解决方案，正式向纯电方案迈进。根据规划，未来理想汽车将并行发力增程电动和高压纯电两大路线，到 2025 年将形成“1 款旗舰车型 + 5 款增程电动车型 + 5 款高压纯电车型”的产品布局，面向 20 万以上的市场，全面满足家庭用户的需求。

蔚来 4 月销量出现了较大幅度的下滑，共交付 6658 辆新车，同比增长 31.2%，环比下降 35.8%。其中，轿车车型 4945 辆、SUV 车型 1713 辆。

蔚来销量下滑最主要的原因是新老车型的切换目前还没有全部完成，曾经的销量保证“866”车型 ES8、ES6、EC6 都属于第一代平台车型，放到现在竞争力已出现明显下降，并且第二代车型也已经发布，但还未开始交付，所以潜在的消费者大多都处于观望态度。

目前蔚来主销车型是 ET5，属于第二代车型，4 月底同属于第二代车型的 EC7 刚刚开启交付，而在 5 月份 2023 款 ET7 和 ES6 将有望实现交付，而全新 ES8 则要等到 6 月份才能交付。

目前蔚来处于尴尬期，新平台车型未开启交付，老车型虽还在售但鲜有问津，最大的不足仍在产能方面，抓紧新车型交付仍然是现在的重中之重。

小鹏 4 月销量 7079 辆，与 3 月数据环比基本持平。小鹏自去年末开始陷入危机，之后内部开始了较大的变革，目前来看有所缓解，但还未到危机解除之时。

目前新款 P7i 上市之后销量已经开始爬升，但随之而来的是老款车型下滑较为严重，特别是 P5 车型现在的竞争力比较弱，而 G9 市场反馈也比较冷淡，远未达到小鹏内容对它的预期。

小鹏在上海车展发布了最新的 G6 车型，计划于今年第二季度末正式推出，随后立即交付。这款 G6 也被外界成为“全村最后的希望”，小鹏今年能否重回第一梯队也要看到时候 G6 在市场当中的表现如何了。

哪吒、零跑加速追赶 问界暂时掉队

在造车新势力第二阵营当中，哪吒汽车持续领跑，4 月销量再度破万，达到了 11080 辆，同比增长 26%。其中，哪吒 V 车系交付 4727 辆，哪吒 U 车系交付 3821 辆，哪吒 S 交付 2237 辆，哪吒 GT 交付 295 辆。

哪吒去年依靠低价车型赢得了造车新势力的销量冠军，然而从去年年底开始哪吒就开始向中高端转型发力，目前哪吒 S 销量稳定在了 2000 辆以上的水平，可以说取得了初步的成效。而在上海车展期间，哪吒汽车旗下首款双门四座纯电跑车哪吒 GT 正式上市，官方指导售价为 17.88-22.68 万元，是哪吒向中高端转型的又一次尝试。

在智能驾驶方面，哪吒汽车也开始发力。近期哪吒与地平线正式签署全面深化战略合作协议，未来哪吒将基于高等级智能驾驶专用芯片征程 5，并依托自身全栈的研发能力，携手地平线围绕 BEV 等领先的算法技术深化合作，打造高阶 NOA 智能辅助驾驶系统。

零跑汽车在经历的一段时期的低迷之后，销量终于迎来了回升。4 月共计交付新车 8726 辆，环比提升 41%。零跑在 3 月初发布了 2023 款全系车型，售价则进一步降低，看来低价策略确实起到了一定成效。

此外，零跑的车型结构也进一步改善，4 月 C 系列车型占比超 83%，其中包括 C11 和 C01 两款车型，而这两款车的价格均在 15-20 万元区间，一改曾经仅靠低价车型 T03 打天下的局面。

极氪连续 3 个月销量保持增长，4 月共交付新车 8101 辆，同比增长 279%，环比增长 21.6%，至此累计交付量已达 10 万辆。

极氪的第三款车型极氪 X 在 4 月正式发布，定位为纯电紧凑型 SUV，售价区间为 18.98-20.98 万元，将于 6 月正式开始交付，有望成为极氪品牌新的增长点。

背靠华为的 AITO 问界销量依旧徘徊在低位，与曾经的辉煌相比恐有掉队的风险。问界 4 月销量 4585 辆，与 3 月相比有着小幅提升，但已明显追不上其他新势力车企了。

问界此前依靠华为的背书，一度取得了不错的销量成绩，但自从华为创始人任正非强调不造车以后，问界的销量就维持在了三、四千的水平。不过好消息是，问界 M5 增程版及纯电版的高阶智能驾驶版本已在 4 月份发布，同时问界的旗舰 SUV 车型 M9 预计也将在今年第四季度上市，我们可以期待一下。