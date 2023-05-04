理想汽车已支持苹果 Apple Watch 手表车控，包括控制车锁、授权驾驶、开关空调等

IT之家 5 月 4 日消息，4 月下旬，理想 L 系列车型推送了 OTA V4.4.0 的部分更新内容，其中包括新增哨兵模式测试版、Apple Watch 及 OPPO Watch 手表车控等。理想汽车今天为大家详细讲解了 Apple Watch 手表车控功能，我们一起来看一下吧。

据介绍，Apple Watch 蜂窝版本已支持远程查看续航、充电状态，以及控制车锁、授权驾驶、开关空调等核心车控功能；非蜂窝版本，在连接手机后同样支持以上功能。IT之家提醒，车控功能仅支持 watchOS 5 及以上版本。

从图中可以看到，你可以通过 Apple Watch 调节车内温度、开关空调、解闭锁、升降窗，还可以实现一键寻车、授权驾驶等功能。

目前，理想已经按交付顺序开始向 L9、L8、L7 的用户推送 OTA 4.4 版车机系统。此外，理想 ONE 的 OTA 3.3 版本也将于 2023 年中正式推送。重点更新内容如下：

- 新增哨兵模式（测试版）

- 新增 Apple Watch 手表车控

- 新增 OPPO Watch 手表车控和无感手表蓝牙钥匙

- 搭载 AD MAX 智能驾驶系统的车型将具备 LKA Plus 功能，开启 LKA 功能可在高速实现自主超车变道（AD Pro 车型的 LKA Plus 功能正在研发验证中，后续将通过 OTA 升级）

- 理想 L9 和理想 L8 优化后舱娱乐屏手势交互体验

- 理想 L8 和理想 L7 新增座椅按摩控制页面

- 新增通过理想同学快速发起导航的功能、及其媒体控制技能

- 新增预约充电功能「低价充电」和「按时结束」模式

理想此次 OTA 更新的哨兵模式是用户呼声比较高的功能，可通过视觉算法和震动检测，感知车辆周围环境和车辆状态，根据车辆状况认定风险级别，并基于此发出不同程度的警告。