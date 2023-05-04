苹果提高部分 iPhone、iPad 等产品的以旧换新价值

IT之家 5 月 4 日消息，苹果公司今日调整了美国市场旧款 iPhone 的换购价值，以鼓励用户升级到最新的 iPhone 14 系列。根据苹果官网显示，部分高端 iPhone 机型的换购价值有所上涨，而低端和 mini 机型则有所下降。

具体来说，iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro 和 iPhone 11 Pro 等机型的换购价值都有所提高，最高可达 630 美元（IT之家备注：当前约 4353 元人民币）。而 iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone SE（第二代）等机型的换购价值则有所降低，最低仅为 90 美元。

IT之家查看苹果中国官网了解到，iPhone 13 Pro Max 的折抵金额最高达 5250 元。

此外，苹果还对 iPad、Mac 和 Apple Watch 等设备的换购价值进行了部分调整，其中 iPad 和 Apple Watch 的换购价值普遍上升，而 Mac 的换购价值则有所下降。

苹果的换购计划由其合作伙伴提供，用户可以将自己的旧设备寄回或送到 Apple Store 零售店进行评估，然后获得相应的折抵金额用于购买新设备。