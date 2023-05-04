科技昨夜今晨 0504：微软将推私有版 ChatGPT、特斯拉售价上调、巴西组装苹果 iPhone 14 曝光

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 5 月 4 日，星期四，大家早上好，下面开始播报：

1、传苹果 M3 芯片延期，新 MacBook 和 iPad 今年无望

最新消息称，苹果公司原本计划在今年推出搭载 M3 芯片的新款 MacBook 和 iPad，但由于台积电的 3 纳米工艺产能不足，导致 M3 芯片的交付时间被推迟到明年，这对于期待升级设备的苹果用户来说是一个令人失望的消息。>> 查看详情

2、特斯拉售价上调

5 月 2 日，特斯拉车型全线涨价。目前 Model Y 后轮驱动版在中国的价格上涨 2000 元至 26.39 万元，长续航版上涨至 31.39 万元，高性能版上涨至 36.39 万元，预计 2~5 周内交付。

Model 3 在中国的售价涨至 23.19 万元，Model 3 高性能版涨至 33.19 万元，预计 1~4 周内交付。>> 查看详情

3、《塞尔达传说：王国之泪》破解版偷跑

《塞尔达传说：王国之泪》将于 5 月 12 日正式发售，但目前实体卡带已经出现泄露，相应的破解资源也已在网络上放出，使用模拟器即可提前游玩。>> 查看详情

4、微软将推私有版 ChatGPT：价格是常规版 10 倍

消息人士透露，微软 Azure 云服务部门计划销售一个在专用云服务器上运行的 ChatGPT 版本，其数据将与其他客户数据分开保存，类似“私有版”ChatGPT。这样做的目的是为了让客户放心，其秘密不会泄露到 ChatGPT 主系统。但这款产品的价格可能是客户目前使用 ChatGPT 常规版本的 10 倍之多。>> 查看详情

5、小米对华为全景拍摄专利发起无效宣告请求

针对华为此前起诉小米四项专利侵权一事，近期小米开始进行了还击，对华为专利“ZL201380073251.6”发起了无效宣告请求，该专利的名称为“一种获取全景图像的方法及终端”。>> 查看详情

6、巴西组装 苹果 iPhone 14 曝光

5 月 3 日消息，苹果 iPhone 14 标准版目前主要在中国和印度组装。而根据巴西科技媒体 MacMagazine 报道，现在又增加了一个巴西组装（Assembled in Brazil）。>> 查看详情

7、苹果版“余额宝”开局火爆，四天吸纳近 10 亿美元存款

《福布斯》发布的一份最新报告称，Apple Card 储蓄账户仅在开业前四天就吸引了近 10 亿美元（IT之家备注：当前约 69.3 亿元人民币）的存款。>> 查看详情

8、AI 教父称人工智能正变得比人类更聪明

5 月 3 日消息，人工智能领域的开创者之一，被誉为 “ AI 教父 ” 的杰弗里・辛顿近日宣布离开他工作了十年的谷歌公司，原因是他对人工智能技术的发展越来越担忧。在接受采访时表示，他认为人工智能正在变得比人类更聪明，他想要“吹哨”提醒人们应该认真考虑如何防止人工智能控制人类。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们明天见。