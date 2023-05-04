工信部：五一期间全国 5G 流量日均同比增长 86.5%

IT之家 5 月 4 日消息，IT之家从工信微报获悉，工业和信息化部信息通信管理局组织通信行业圆满完成五一假期通信保障任务，共计投入保障人员 12.9 万余人次，保障车辆 4.3 万余辆次，为人民群众欢度五一劳动节提供了优质的网络环境。

一是提前部署安排。组织召开专题会议，在行业内部署五一期间通信保障工作，要求认真梳理全国重点景区、交通枢纽、交通干线等网络覆盖情况，结合五一出行特征，提前制定预案，施工优化，有效应对可能出现的用户和流量激增。

二是组织专项检查。组织力量赴福建、河南、广东、海南、陕西等五地开展网络运行专项检查，针对设施防护、架构保护、防火防汛等进行现场督导，对于发现的问题，要求及时整改，确保五一期间全国网络运行稳定。

三是确保平稳运行。五一期间，通信行业 7x24 小时值守，全国 5G 流量日均同比增长 86.5%，通信网络运行平稳。对全国 5835 个重点景区开展有针对性的网络运行质量监测，依据业务运行状态及时扩容升级，确保用户感知良好。

四是保障及时有力。五一期间，云南保山市隆阳区发生 5.2 级地震、四川宜宾市兴文县发生 4.9 级地震，通信行业第一时间启动应急预案，迅速调度应急通信保障力量，有力保障受灾地区党政军重要通信和公众通信畅通。