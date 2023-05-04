Lava Agni 2 5G 真机图曝光：天玑 7050 芯片、后置圆形相机模组

IT之家 5 月 4 日消息，Lava 即将推出的 Agni 2 5G 手机将成为印度首款搭载联发科天玑 7050 芯片的智能手机，不过该芯片类似于去年发布的天玑 1080。

现在 Abhishek Yadav 曝光了 Lava Agni 2 5G 的真机图，采用带嵌入式指纹传感器的 AMOLED 屏幕，预装运行 Android 13 系统，8 GB 内存 + 256 GB 存储，后置 50 MP 主摄像头，采用圆形相机模组设计。

此前爆料称 Lava Agni 2 5G 售价低于 25000 印度卢比（IT之家备注：当前约 2113 元人民币），搭载 120Hz AMOLED 显示屏，后置 50MP 主相机（支持 OIS 光学防抖），前置 16MP 相机，内置 5000mAh 电池，支持 44W 快充。

天玑 7050 基于台积电 N6 工艺（6nm）构建，拥有 2 个主频为 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 性能内核和 6 个主频为 2.0GHz 的 Arm Cortex-A55 节能内核，GPU 为 Arm Mali-G68 MC4。

天玑 7050 芯片支持高达 200MP 摄像头传感器和 4K@ 30FPS 视频录制，支持高达 2520 x 1080 分辨率显示屏，刷新率为 120Hz，并支持高达 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 和双 SIM 5G 连接。