AOKZOE 公布 R7 7840U 性能：核显跑分接近 GTX 1650 Ti

IT之家 5 月 4 日消息，AOKZOE 最新的 A1 Pro 掌机现已在海外开启众筹，搭载 R7 7840U 处理器。AOKZOE 在其商品介绍页面公布了 R7 7840U 配合 LPDDR5X-6400 内存的性能。

CPU 方面，在 Cinebench R23 跑分中，R7 7840U 单核 1756 分，与 i7-12700H 差不多；多核 14730 分，与上代 R9 6900HX 差不多。

核显方面，在 3DMark 测试中，Radeon 780M 核显配合 LPDDR5X-6400 内存的表现介于 RTX 2050 和 GTX 1650 Ti 之间。

AOKZOE A1 Pro 掌机已在 4 月 30 日海外众筹，众筹价格如下：

如上图所示，AOKZOE A1 Pro 掌机标配 32GB 内存，512GB 标准版售价 799 美元（IT之家备注：当前约 5537 元人民币），64GB + 1TB 顶配版售价 1159 美元（当前约 8032 元人民币）。

配置方面，这款掌机搭载了 R7 7840U 处理器，8 核 16 线程，主频 3.3GHz，核显为 780M，12CU RDNA3 架构。新款 A1 Pro 型号延续了 8 英寸屏幕，1200p 分辨率。